Wyjątkowe psychodeliczne portrety malowane światłem

Fotograf Reid Godshaw tworzy kolorowe portrety, kreowane w czasie ekspozycji, za pomocą techniki malowania światłem - W efekcie powstają wyjątkowe, psychodeliczne portrety.



Reid Godshaw zdradza, że wykonanie każdego zdjęcia, które tworzy, zajmuje średnio od dwóch do trzech minut. Pomysł realizowania takich obrazów przyszedł po zobaczeniu techniki malowania światłem w sieci. "Na początku natrafiłem na zdjęcia, na których ludzie montowali lampy LED na różnych ruchomych elementach, np. wiosłach i następnie wykonywali sobie portrety. To skłoniło mnie do stworzenia własnych takich dzieł" komentuje fotograf.

Jak zdradza, już pierwsze próby ujawniły potencjał kryjący się w jego pomyśle. Było to dla niego niewyczerpane źródło inspiracji, które bez podążania za wskazówkami czy szlakami wydeptanymi przez innych umożliwiało tworzenie coraz to nowych rzeczy. Wykorzystał technikę malowania światłema do tego, aby pozwolić portretowanym ludziom wyrazić siebie.

Po kilku latach tworzenia portretów z diodami LED Reid Godshaw rozpoczął współpracę z inżynierami, którzy pomogli mu stworzyć niestandardowe lampy. Nawet po dłuższym czasie tworzenia w technice malowania światłem fotograf ten jest "absolutnie zdumiony tą formą sztuki i jej potencjałem". Jak widać na przykładzie jego prac ma rzeczywiście rację.

Co ciekawe, zdjęcia powstają nie tylko w ramach autorskich projektów czy przy współpracy z zaproszonymi przez niego modelami, ale jest również proszony o wykonanie zdjęć zgodnych z jego stylem także dla różnych firm. Fotografował na różnych artystycznych festiwalach - jak sam przyznaje było ich ponad 80 i zgromadziły one ponad 100 000 osób.

Malowanie światłem i psychodeliczne portrety