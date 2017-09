Małpa nie ma praw do selfie, ale 25 proc. przychodów ze zdjęć fotograf przekaże organizacji PETA

Choć w styczniu 2016 r. sąd w San Francisco orzekł, że samica makaka, która sama zrobiła sobie zdjęcia aparatem fotograficznym Davida Slatera nie ma do nich praw autorskich, to fotograf zawarł ugodę z organizacją PETA. Slater zgodził się przekazywać organizacji 25 proc. swoich przyszłych dochodów z praw do tych zdjęć.

"Ta przełomowa sprawa wywołała ogromną, międzynarodową dyskusję o potrzebie rozciągnięcia podstawowych praw na zwierzęta dla ich własnego dobra, a nie tylko w związku z tym, jak mogą one być wykorzystywane przez ludzi" - powiedział Jeff Kerr, prawnik reprezentujący PETA.