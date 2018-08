Manfrotto Advanced BeFree - nowy plecak na sprzęt fotograficzny dla fotografów i operatorów drona

Nowy plecak fotograficzny Manfrotto Advanced BeFree posiada odświeżony, elegancki wygląd i wygodniejszy, większy dostęp od tyłu.

Plecak jest wystarczająco duży dla dużego zestawu DSLR i rzeczy osobistych. W dolnej komorze znajduje się miejsce na aparat DSLR klasy średniej, taki jak Canon 5D Mark IV z dołączonym obiektywem 70/200 mm f/2.8 i maksymalnie 6 dodatkowymi obiektywami. Kieszeń na aparat posiada system ochrony Manfrotto Protection System i znajduje się blisko ciała z tyłu plecaka, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo cennego sprzętu.

W górnej komorze jest dużo miejsca na rzeczy osobiste. Kieszeń na laptopa może pomieścić laptop 15'' i tablet 9,7'' i można ją łatwo otworzyć bez wyciągania sprzętu fotograficznego czy rzeczy osobistych, co jest przydatne na przykład podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Może być używany jako plecak fotograficzny, na laptopa lub plecak na co dzień. Wewnętrzne przegrody można wyciągnąć i połączyć ze sobą dolną i górną komorę, a plecak Befree stanie się w jednej chwili plecakiem podróżnym.

