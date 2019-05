W dniach 23-25 maja 2019 roku Hala Expo-Łódź wypełni się sprzętem z branży fotograficznej, wideo, audio i technologii multimedialnych. Będzie to więc okazja do zapoznania się z najnowszymi propozycjami wielu czołowych producentów, a także wypróbowania na żywo poszczególnych modeli czy bezpośredniego kontaktu z dystrybutorami.

Ciekawą ofertę dla odwiedzających przygotowuje renomowany producent akcesoriów fotograficznych - firma Manfrotto. Wśród jego profesjonalnych i adresowanych do amatorów statywów studyjnych oraz plenerowych, głowic, plecaków, toreb, sliderów, monopodów, filtrów i oświetlenia LED będzie można znaleźć serię najnowszych walizek z serii Pro Light Reloader.

Manfrotto ProLight Reloader

Wśród modeli oferowanych w ramach linii Reloader można znaleźć akcesoria zapewniające maksymalną mobilność, a także bezkompromisowe bezpieczeństwo. Przykładem walizki gwarantującej elastyczność w trakcie podróży jest Pro Light Reloader Switch-55, która łączy w sobie zalety walizki i plecaka. Może więc być transportowana za pomocą kółek lub na plecach, wykorzystując bardzo wygodne pasy naramienne. Wzmocniona walizka Reloader Tough została zaprojektowana zgodnie ze standardami militarnymi i gwarantuje bezpieczeństwo sprzętu nawet w najbardziej surowym środowisku.

Odwiedzający ekspozycję firmy Manfrotto będą mogli sami przekonać się o wysokiej jakości wykorzystanych do produkcji tych walizek materiałów. Dodatkowo targi to świetna okazja do zapoznania się z funkcjonalnością modeli Pro Light Reloader. Oprócz możliwości indywidualnego dostosowania zawartości za pomocą regulowanych przegród oferują one także bardzo przydatne rozwiązania, takie jak np. możliwość zastosowania pokrowca przeciwdeszczowego (dołączony w zestawie), dodatkowe dedykowane kieszenie na tablet, laptopa czy rzeczy osobiste, mocowania statywowe itp.

Targi będą również okazją do przyjrzenia się umiejętnemu połączeniu estetyki i wzmocnionej konstrukcji. Na tym tle wyróżniają się w szczególności modele Spin-55 i Tough, które oferują wzmocnione obudowy, a jednocześnie zachowują stylowy wygląd. Dodatkowo bezpośredni kontakt z walizkami umożliwi przetestowanie ergonomicznych, wysokiej jakości kółek, uchwytów ręcznych i regulowanych rączek, które zapewniają wygodne użytkowanie i stabilność.

Przy stoisku Manfrotto (numer stoiska to A24) będą czekali fachowcy, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania. Dodatkowo pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb każdego profesjonalnego fotografa i filmowca.

Podczas Targów Film Foto Video w Łodzi (23-25 maja 2019 ) firma Manfrotto przygotowała dla odwiedzających promocyjne ceny!

Walizki Manfrotto Pro Light Reloader - przegląd

Niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie masz zaplanowaną sesję lub nagrania, walizki Manfrotto Pro Light Reloader pozwolą Ci na bezpieczne i wygodne zabrania całego niezbędnego sprzętu. Linia tych produktów obejmuje sześć modeli dostosowanych do różnych potrzeb - od łączącej zalety plecaka i walizki Switch-55 po sztywną walizkę Tough-55. Wszystkie walizki wykorzystują polipropylenowy szkielet, dodatkowo łączony stelażem z włókien szklanych, co zapewnia niezwykle wytrzymałą konstrukcję przy jednoczesnym ograniczeniu wagi akcesoriów. Dla zapewnienia jeszcze większej pewności zastosowano w nich Camera Protection System, który został specjalnie opracowany i przetestowany laboratoryjnie tak, aby zagwarantować maksymalną ochronę i energochłonność. Cechą łączącą kolekcję ProLight Reloader są również ergonomiczne kółka i rączki, które dbają o płynną i stabilną jazdę.

Manfrotto Pro Light Reloader Switch-55

Manfrotto Pro Light Reloader to wyjątkowe rozwiązanie, które łączy w sobie zalety plecaka i walizki. Daje to pełną swobodę w trakcie podróżowania ze sprzętem i pozwala na dostosowanie sposobu noszenia do aktualnych potrzeb. Dzięki niej możesz szybko i sprawnie przemieszczać się do dowolnego miejsca, w elastyczny sposób zmieniając sposoby transportowania zawartości.

Manfrotto Pro Light Reloader Switch-55

Switch-55 oferuje bardzo dużą pojemność, umożliwiając zapakowanie dwóch aparatów wraz maksymalnie pięcioma obiektywami oraz akcesoriami. Układ przegród możesz swobodnie dostosowywać do posiadanego sprzętu. Model ten oferuje dodatkowe mocowanie na statyw i przegrody na laptop (nawet o rozmiarze 17’’) i tablet. Dodatkowe, zapinane na zamek kieszenie pozwalają na schowanie wielu różnorodnych akcesoriów, takich jak kable, zapasowe akumulatory, karty pamięci, dekielki, szybkozłączki itp.

Manfrotto Pro Light Reloader Switch-55

O bezpieczeństwo sprzętu dba również zewnętrzna tkanina Rip-Stop, której specjalna impregnacja zapobiega wsiąkaniu wilgoci. Dodatkowo w zestawie znajduje się pokrowiec przeciwdeszczowy. Dzięki temu, gdy złapie Cię deszcz podczas opuszczania lotniska, Twój sprzęt pozostanie bezpieczny. Możesz mieć pewność, iż Twoje aparaty i obiektywy nie dostaną się w niepowołane ręce - walizka oferuje zamek szyfrowy z systemem personalizacji kodu i TSA.

Manfrotto Pro Light Reloader Switch-55

Manfrotto Pro Light Reloader Air-50

Jeżeli poszukujesz kompaktowej, ale niezwykle pojemnej i wytrzymałej walizki podręcznej, to model Manfrotto Pro Light Reloader Air-50 został stworzony specjalnie dla Ciebie. Walizka ta spełnia wymagania bagażu podręcznego, a jednocześnie pozwala na schowanie wewnątrz dwóch aparatów wraz z obiektywem 70-200 mm i maksymalnie cztery dodatkowe instrumenty optyczne. Tak jak w przypadku pozostałych walizek Reloader układ komór możesz dostosować zgodnie z własnymi potrzebami. Laptopa i tablet zmieścisz w dedykowanych kieszeniach, natomiast statyw przypniesz do zewnętrznej części walizki.

Manfrotto Pro Light Reloader Air-50

Manfrotto Pro Light Reloader Air-50

Manfrotto Pro Light Reloader Air-50 oferuje kilka kieszeni, które mogą pomieścić dodatkowe akcesoria i rzeczy osobiste. Możesz w niej także transportować drona wraz z akcesoriami. Niezależnie od tego, co zdecydujesz się zabrać ze sobą w podróż, specjalnie impregnowana tkanina zapobiegnie wsiąkaniu wilgoci. Nie straszne Ci będą więc trudniejsze warunki atmosferyczne.

Manfrotto Pro Light Reloader Air-50 to kompletne rozwiązanie, dedykowane do osób poszukujących poręcznej walizki. Zastosowano w niej zamek szyfrowy, któremu możesz przypisać indywidualny kod, co pozwoli na zapobiegnięciu kradzieży. Dodatkowo walizka wykorzystuje system TSA. Górny uchwyt ułatwia umieszczanie torby w luku bagażowym czy bagażniku.

Manfrotto Pro Light Reloader Air-50

Manfrotto Pro Light Reloader Air-55 Model ten stanowi nieco większą wersję wyżej opisanej walizki. Chociaż umożliwia przetransportowanie przykładowo dwóch profesjonalnych lustrzanek wraz z teleobiektywem 400 mm f/2.8 i trzema dodatkowymi obiektywami wraz z akcesoriami, to nadal spełnia wymagania bagażu kabinowego. Zachowuje przy tym pozostałe cechy modelu Air-50, takie jak regulowane przegrody, zewnętrzne mocowanie statywu, dedykowane kieszenie na laptopa i tablet, wodoodporną impregnację tkanin czy ergonomiczna konstrukcję. Manfrotto Pro Light Reloader Air-55

Manfrotto Pro Light Reloader Spin-55

Główną cechą wyróżniającą ten model jest zastosowanie zewnętrznej sztywnej i wytrzymałej obudowy z poliwęglanu, która zapewnia dodatkową ochronę zawartości. Wykorzystanie tego materiału gwarantuje jednocześnie niską wagę walizki. Podobnie jak pozostałe modele z serii Reloader Spin-55 cechuje się bardzo dużą pojemnością - zapakujesz do niej np. bezlusterkowca z przymocowanym obiektywem, teleobiektyw, gimbal, drona, i statyw stołowy. Oprócz tego walizka posiada specjalną kieszeń laptopa lub tablet, a także na rzeczy osobiste. Komora znajdująca się na zewnątrz walizki udostępnia wygodne w użytkowaniu miejsce na rzeczy, które trzeba mieć pod ręką - przykładowo paszport w trakcie odprawy.

Manfrotto Pro Light Reloader Spin-55

Układ komór może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i posiadanego sprzętu. Co więcej walizka może być wykorzystana w tradycyjny sposób - wystarczy wyjąć wszystkie przegrody. Zastosowanie czterech kółek nie tylko ułatwia transportowanie walizki, ale także zwiększa jej stabilność. Wzmocniona konstrukcja nie przeszkodziła projektantom w stworzeniu estetycznego i stylowego produktu. Spin-55 wyróżnia się ciekawym wyglądem i dbałością o detale.

Manfrotto Pro Light Reloader Spin-55

Manfrotto Pro Light Reloader Spin-55

Więcej informacji na temat tego modelu znajdziesz na stronie producenta