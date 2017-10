Mario Testino i niełatwe zadanie: reklama bielizny na całkowicie ubranych kobietach

Bohaterki nowej kampanii Intimissimi, które stanęły przed obiektywem Mario Testino to: aktorka Dakota Johnson, rosyjska modelka Irina Shayk, serbska tenisistka Ana Ivanović oraz Ella Mills, autorka książek kulinarnych. Niecodziennym założeniem reklamy bielizny było pozostawienie modelek ubranych. "Reklama bielizny na całkowicie ubranych kobietach? Zadanie niełatwe! Chciałem uchwycić to jak wyglądają i czują się, nosząc bieliznę pod ubraniem. To bardzo odważny ruch ze strony marki sprzedającej bieliznę"- przyznał Testino.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

"Najnowsza kampania ma pokazać rzeczywistość poprzez świeże i niekonwencjonalne podejście, nie prezentując zupełnie bielizny na modelce. Zobaczymy nie tylko piękne twarze, ale poznamy także osobiste osiągnięcia bohaterek. Marka wyznaje bowiem zasadę, że prawdziwe piękno pochodzi z kobiecej siły i charakteru" - czytamy w komunikacie Intimissimi.