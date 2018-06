Marka Lexar wraca do Polski

Dokładnie rok od ogłoszenia przez Micron Technology szokującej decyzji o zaprzestaniu produkcji marka Lexar wraca do Polski. Mariusz Wyrwa, prezes zarządu My Adventure sp. z o.o., dystrybutora marki Lexar, informuje: „Nowy właściciel Longsys Electronics Limited Co. dłużej, niż wstępnie planowano, wdrażał niezbędne procedury produkcyjne, testowe i logistyczne. Wreszcie jednak możemy oficjalnie potwierdzić – pierwsza dostawa jest w drodze. Już od poniedziałku 2 lipca produkty będą dostępne dla naszych partnerów handlowych, w sprzedaży detalicznej powinny więc pojawić się dzień–dwa dni później.

Wśród produktów, które już za chwilę znajdą się na sklepowych półkach, mamy najbardziej wyczekiwane serie kart pamięci: SD 1000x i 2000x oraz Compact Flash 1066x. Dopełnieniem są karty cFast serii 3500x, microSD oraz czytniki i pendrive'y.