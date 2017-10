Marki Sony i Manfrotto nawiązały współpracę – akcesoria do aparatów z serii Alfa

Kiedy dwóch potentatów branży fotograficznej nawiązuje bliską współpracę, to możemy się spodziewać, że jej efekty będą szybkie i owocne. Wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie w przypadku kooperacji Sony i Vitec, właściciela takich marek jak Manfrotto, Gitzo czy Lastolite. Współpraca ta obejmować ma opracowanie i produkcję akcesoriów przeznaczonych do aparatów z linii Sony Alfa, dopasowanych do unikalnej specyfiki tego sprzętu.

Porozumienie ogłoszone zostało oficjalnie podczas uroczystości z okazji stulecia istnienia marki Gitzo jako jedna z kilku inicjatyw (https://www.swiatobrazu.pl/gitzo-century-camera-bag-collection-jubileuszowa-kolekcja-toreb-foto-36044.html) podjętych przy tej okazji. W jej ramach w 2018 roku wprowadzone zostaną do sprzedaży nowe akcesoria opracowane specjalnie z myślą o lekkich i zaawansowanych aparatach z rodziny Sony Alfa.