Martwa natura w obiektywie emerytowanej biolożki

Rosana Zanetti Fait jest emerytowaną biolożką, mieszkającą w San Sebastian na północy Hiszpanii, fotografującą martwą naturę. "Po prostu muszę to powiedzieć wszystkim zainteresowanym fotografią - jedynym sposobem na naukę jest fotografowanie, fotografowanie i jeszcze raz fotografowanie".





"Nie tylko poświęcam czas na robienie i przerabianie moich zdjęć. Uwielbiam spędzać wiele godzin przeglądając galerie internetowe ze zdjęciami, szukając, studiując i analizując prace innych fotografów. Wierzę, że to nie tylko pozwala nam się uczyć, ale jest niewyczerpanym źródłem inspiracji i wpływa na własny styl" – mówi.

Pierwszy aparat fotograficzny otrzymała od ojca w wieku 12 lat, od tego czasu prawie zawsze miała aparat w rękach. Prawdziwa pasja do fotografii zaczęła się, kiedy z grupą przyjaciół zaczęła prowadzić blog o rękodziele. Aby pokazać prace rękodzielników w najpiękniejszy sposób, zaczęła brać udział w kursach fotograficznych. Najpierw w kilku szkołach w swoim mieście, a potem w wielu kursach online

