Proste środki pozwalają na stworzenie niezwykłych martwych natur

Suzanne Saroff to pochodząca z Nowego Jorku fotografka, która może pochwalić się współpracą z takimi markami jak Calvin Klein, Glossier czy Prada - W swoim najnowszym projekcie prezentuje bardzo ciekawe martwe natury. W budowaniu swoich zdjęć wykorzystuje prosty, aczkolwiek dający niezwykłe rezultaty zabieg. Otóż przed kwiatami stawia szklanki wypełnione wodą, co pozwala w fantazyjny sposób je zniekształcać.



Jej zdjęcia stanowią dla niej "zabawę i eksplorację sposobów wizualnego wyrażania emocji i uczuć". Jak zdradza autorka tych zdjęć, zawsze ma w głowie wizję tego, jak mają wyglądać jej fotografie. Realizacja prac składających się na ten cykl mogą zając od 20 minut do całego dnia. Poszukując odpowiednich zniekształceń nigdy nie można mieć pewności, że uda się uzyskać satysfakcjonujący rezultat za pierwszym razem, choć czasami tak się zdarza. Niekiedy trzeba wielokrotnie przestawiać elementy scenografii. Prezentowana realizacja stanowi więc wyraz emocji towarzyszących tworzeniu.

Suzanne Saroff tworzy naprawdę zaskakujące iluzje, w których główną rolę odgrywają kolory i kształty. W swojej pracy zastosowała minimum środków stylistycznych - obrazy te tworzą proste światło, jednolite, dopasowane do rekwizytów tło, kwiaty i szklanki z wodą. Realizacja ta jest kontynuacją jej wcześniejszych poszukiwań, w których wykorzystywała zniekształcenia tworzone przez wodę do prezentowania owoców i ryb.

