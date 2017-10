Mateusz Stefanowski w finale konkursu Hasselblad Masters 2018. Możemy głosować!

Mateusz Stefanowski trafił do finału niezwykle prestiżowego konkursu Hasselblad Masters 2018, w kategorii Project // 21 - kategorii dla fotografów, których wiek nie przekracza 21 lat. Redakcji SwiatObrazu.pl Mateusz zdradza kulisy swojej pracy, a my zachęcamy naszych Czytelników do oddawania głosów. Zwycięzca każdej kategorii jest wybierany zarówno na podstawie decyzji Jury, jak i głosów internautów.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

SwiatObrazu.pl: Co fascynującego jest w fotografii portretowej i mody? Mateusz Stefanowski: Na pewno to, że wciąż można odkrywać ją na nowo. Nie staram się powielać czy naśladować prac innych fotografów, tylko skupiam się na wypracowaniu własnego, niepowtarzalnego stylu, by ktoś potrafił bez problemu rozpoznać autora po zobaczonym gdzieś zdjęciu. SO: Dlaczego wybrał Pan ten gatunek? M.S.: Przede wszystkim kocham modę i od dłuższego czasu się nią interesuje. A teraz mam nawet możliwość jej współtworzenia, co jest cudownym uczuciem. Portretem z kolei zawsze się interesowałem i w fotografii portretowej chciałem się sprawdzić. Gdy dostrzegłem ku temu możliwość, to zwyczajnie ją wykorzystałem. No i zostałem w tym trochę na dłużej.