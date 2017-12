Mert Alas i Marcus Piggott ponownie fotografują dla Vogue – tym razem włoskiego

Wygląda na to, że znany duet fotografów miał bardzo pracowity czwarty kwartał roku. Wkrótce bowiem po tym, jak światło dzienne ujrzały zdjęcia Taylor Swift zrealizowane na zlecenie głównej edycji magazynu Vogue, wypłynął edytorial najnowszego numeru Vogue Italia, dla którego ci sami twórcy przygotowali zdjęcia do tematu numeru. Tym zaś jest świętowanie. I jest to materiał zupełnie inny od tego, nad którym pracowali chwilę wcześniej: zdjęcia takich sław jak Anja Rubik, Joan Smalls, Catherine McNeil czy Jamie Bochert są figlarne, rubaszne, czasem nawet na granicy dobrego smaku, ale takie właśnie bywają końcoworoczne bankiety.

Mert Alas komentujący sesję zdjęciową z Taylor Swift stwierdził: "Lubimy silne, pewne siebie kobiety. Seksualność chcemy przedstawiać w bardzo zmysłowy sposób, nie wulgarny. Nienawidzimy wulgarnych zdjęć." Patrząc teraz na zdjęcia jego oraz Marcusa realizowane najwyraźniej równolegle do materiału z Taylor trzeba przyjąć, że mówił to z przymrużeniem oka lub po prostu pod publiczkę. W sesji zatytułowanej "Celebration" dla Vogue Italia widać bowiem znacznie wyraźniejsze zrzucenie gorsetu konwenansów i rzucenie się w wir zabawy – może jeszcze nie wulgarnej, ale na pewno na pograniczu tego, co wypada, a co już nie.