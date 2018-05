Mężczyzna śmiertelnie raniony przez niedźwiedzia, z którym chciał zrobić selfie

Mężczyzna w Indiach został zabity przez niedźwiedzia po tym, jak zbliżył się do zwierzęcia, by wykonać selfie. Hindustan Times donosi, że mężczyzna w indyjskim stanie Odisha wracał do domu z wesela, kiedy wraz z rodziną zatrzymał się w pobliżu lasu, aby skorzystać z toalety. Wtedy zauważył rannego niedźwiedzia i postanowił zrobić z nim selfie.



Gdy mężczyzna zbliżył się do niedźwiedzia, ranne zwierzę zaatakowało go, raniąc śmiertelnie w trakcie walki. Incydent został zarejestrowany przez obserwatorów (materiał zawiera naprawdę drastyczne sceny).