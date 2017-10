Microsoft Surface Book 2 - hybrydowy laptop dla cyfrowego twórcy

Jeżeli szukacie naprawdę zaawansowanego tabletu do codziennej pracy, obróbki zdjęć i okazjonalnego grania, a przy tym chcielibyście mieć dostęp do tabletu multimedialnego oraz stacji graficznej z tabletem piórkowym, to właśnie pojawiło się coś takiego. Druga generacja urządzeń Microsoft Surface Book 2 udowadnia, że spokojnie może nawiązać równorzędną walkę z najnowszym MacBookiem Pro.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Komputery przeznaczone dla fotografów i innych artystów cyfrowych niekoniecznie muszą być opatrzone charakterystycznym logo nadgryzionego jabłka. Firma Microsoft ze swoim najnowszym hybrydowym laptopem Surface Book 2 udowadnia, że jest w stanie zawalczyć z najbardziej zaawansowanymi produktami Apple, które zresztą przez niezbyt jasne decyzje technologiczne i marketingowe ich twórców ostatnio jakby straciły nieco na atrakcyjności... Na tym tle nowy "laptopo-tablet" od potentata z Redmont prezentuje się naprawdę dobrze. Reklama