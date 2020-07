Tranzyt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i historyczne ujęcia

Znany francuski astrofotograf i astronom-amator Thierry Legault wykonał imponującą rejestrację tranzytu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle tarczy słonecznej. Pokazał ją poprzez publikację krótkiego filmiku, w którym dzięki jego pracy można zobaczyć spektakularne zjawisko. Co więcej udało mu się ukazać detale stacji, takie jak ramię robotyczne Canadarm2 czy statek Crew Dragon firmy SpaceX.



Międzynarodowa Stacja Kosmiczna - zobacz tranzyt na tle tarczy słonecznej

Tranzyt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle tarczy słonecznej to nie tylko okazja do zobaczenia niezwykle spektakularnego obrazu, ale również możliwość dostrzeżenia poszczególnych detali stacji. Na stop klatkach udostępnionych przez astrofotografią można dostrzec wspomniane już wcześniej ramię Canadarm2. Co ciekawe jest to pierwsza udana rejestracja tego elementu wyposażenia stacji w trakcie tranzytu.