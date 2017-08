Międzynarodowy Festiwal Fotografii Zamość Wschodnia 2017 - ostatni wernisaż

Tegoroczna edycja obejmuje cykl dziesięciu wystaw fotograficznych i towarzyszących im spotkań ukierunkowanych tym razem na problematykę żydowską. Zobaczymy indywidualne wystawy Gil Cohen-Magena, Menachema Kipnisa, Jakuba Ochnio i Swietłany Seredenko. Na wystawach zbiorowych pokażą się kijowski Fotoklub 9x12 i Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne. Zobaczymy również projekty: „Izrael wczoraj i dziś”, „Nieistniejące miasto”, „Żydzi na Zamojszczyźnie” , oraz „Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918- 1939”, którego kuratorem jest Teresa Śmiechowska.

Wschodnia ma wiele definicji. To nie jest tylko miejsce. W naszym ujęciu to bardziej przymiotnik niż rzeczownik. Za pomocą naszego festiwalu chcemy nie tyle pokazać co opisać miejsce, ale także cechy, stany, etapy czy zjawiska. Takie definiowanie sprawiło, że problematyka żydowska, jest prezentowana m. in. w wymiarze historycznym. Zarówno dotyczącym szeroko ujmowanej historii naszego kraju, jak i w wymiarze lokalnym. To ten drugi był czynnikiem inicjującym obecną edycję.