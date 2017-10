Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Matematyka w Obiektywie - zgłoszenia można wysyłać do 15 listopada

Królowa nauk zawsze była bliska fotografii – obliczanie czasu wywoływania zdjęć, odległości hiperfokalnej czy przeliczanie współczynnika crop, to tylko kilka przykładów jej praktycznego zastosowania.



Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Matematyka w Obiektywie jest adresowany nie tylko do tych, którzy dokonują takich rachunków na co dzień. Udział w nim mogą wziąć osoby w różnym wieku, których kadry „budują wspólną płaszczyznę pomiędzy matematyką a sztuką fotografii”.

