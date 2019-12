Gdy nauka i sztuka połączą siły - piękne mikrofotografie Roba Kesselera

Rob Kesseler korzysta ze skaningowego mikroskopu elektronowego, który umożliwia mu opracowywanie zdumiewających mikrofotografii pyłków, komórek roślin i struktur liści. Jego prace zapraszają więc do świata niedostępnego na co dzień, a znajdującego się tak naprawdę tuż obok.

Rob Kesseler podkreślił w rozmowie z portalem Collosal, iż decydującym, przełomowym momentem w jego życiu było otrzymanie od ojca mikroskopu. Było to jedna z najważniejszych chwil w jego karierze. "Mikroskop dał mi bezprecedensowy wgląd w naturę świata i świadomość, że istnieje inny świat, poza tym co normalnie można widzieć" - dodał artysta. Inspiracją dla niego są kolory i struktury, które tworzy natura i zdradza pod mikroskopem.

Artysta łączy więc światy natury i sztuki. Jego zdaniem jest to proces stanowiący syntezę dwóch ekspansywnych sposobów widzenia świata i jego badania za pomocą szeregu filtrów oraz narzędzi poznawczych. "Lubię myśleć, że wkraczamy w nową erę, w której po wieku separacji, artyści i naukowcy ponownie współpracują, dzieląc się pomysłami" mówi Rob Kesseler.

Trzeba przyznać, iż prace tego fotografa są wyrazem tej idei. Doskonale łączą naukową wartość z rolami, jakie przyjmuje sztuka. Choć są one trudne do precyzyjnego, pełnego zdefiniowania, to zdecydowanie wśród nich można by wymienić dostarczanie przyjemności estetycznej i poszerzanie horyzontów. Te dwie rzeczy z pewnością udają się pracom Roba Kesselera.

Zobacz więcej prac tego artysty na jego Instagramie

Piękna mikrofotografia ukrytego świata roślin