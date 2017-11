Milion fanów czarno-białych zdjęć fotografa Petersona

Czarno-białe fotografie Jason'a M. Petersona, które zyskały ponad milion obserwujących w serwisie Instagram – magiczną liczbę zwykle zarezerwowaną dla celebrytów – to kontemplacyjne kadry, które oddają w pełni nastrój każdej uchwyconej sceny.



Praca Petersona na stanowisku dyrektora kreatywnego w Havas North America wpływa na jego fotograficzną twórczość, za pomocą której doskonale potrafi opowiadać historię i wywoływać emocje u widzów. A może jest dokładnie na odwrót,? Może to właśnie jego fotograficzna pasja, która zaczęła się w wieku 13 lat, nakierowała jego karierę zawodową w stronę wizualnego, fabularnego świata reklamy? Bo choć przez większość swojego życia fotografował, to dopiero od pięciu lat dzieli się swoimi zdjęciami z szeroką publicznością.

