Miniaturowe światy na blacie biurka

Pochodzący z Seattle fotograf Derrick Lin buduje miniaturowe światy, które stanowią bezpośredni kontrast dla stosów książek i innych artykułów biurowych, takich jak spinacze czy ołówki, wśród których powstają - Tworzone przez niego scenki ukazują spokojne i relaksujące momenty z codziennego życia i wzbogacone są drobnymi postaciami i różnorodnymi artefaktami.



Miniatury autorstwa Derricka Lina przynoszą spokój i wprowadzają w dobry nastrój

Fascynujące jest oglądanie pieczołowitości Derricka Lina. Jego scenki są wzbogacone wieloma detalami, które dopełniają opowiadane historie i choć nie natychmiast rzucają się w oczy, to bez nich całość nie robiłaby by już takiego wrażenia. Co ciekawe artysta układa swoje scenki na blacie biurka, tak więc paradoksalnie w kadrze pojawiają się elementy wystroju gabinetu. To interesujące zestawienie, które staje się klamrą pomiędzy wyimaginowanym światem, do którego zdarza się uciekać myślami w trakcie pracy, a rzeczywistością wypełnioną obowiązkami.