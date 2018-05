Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w fotografii mody

XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które odbędą się już w czerwcu 2018 roku w Rosji, to wielkie wydarzenie - jak się okazuje nie tylko dla miłośników tej dyscypliny sportu. Mundial 2018 zainspirował też fotografa mody - Xavi Gordo jest autorem sesji zdjęciowej dla najnowszej, rosyjskiej edycji magazynu Elle.





Kilka informacji dla nieznających tematu, choć trudno w to uwierzyć, że tacy istnieją, szczególnie w rozkibicowanej Polsce. W XXI Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej wezmą udział 32 krajowe reprezentacje. Łącznie podczas mundialu 2018 zostaną rozegrane 64 mecze na 12 stadionach i w 11 miastach. Co ciekawe, na turnieju po raz pierwszy zagrają reprezentacje Panamy oraz Islandii.

