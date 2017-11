Mocna kompozycja jest tym, co tworzy dobre zdjęcie. Porywające fotografie krajobrazowe Isabelli Tabacchi

Jak sama mówi o sobie, od zawsze miała w sobie ogromną wrażliwość na piękno natury, a fotografia pojawiła się w jej życiu nagle, za sprawą kursu dla początkujących, na który zapisała się na trzecim roku studiów na Uniwersytecie w Bolonii. Tak rozpoczęła się jej prawdziwa pasja. Urodziła się w 1992 roku i pochodzi z małej miejscowości Carpi, znajdującej się w północnych Włoszech. Z aparatem przemierzyła bezkresne ścieżki Alp.

Fotografia krajobrazowa przyciągnęła ją, ponieważ najlepiej czuje się na łonie natury. Aparat pozwolił jej jeszcze bardziej się do niej zbliżyć. Obecnie pracuje zawodowo jako fotograf krajobrazowy – swój czas poświęca na podróże, realizowanie projektów, zleceń i wystaw oraz edytowanie zdjęć. Jak zdradza w jednym z wywiadów lubi pracować w cyfrowej ciemni w nocy, gdy ma spokój, a inspiracje przychodzą w naturalny sposób. Nad zdjęciami potrafi siedzieć do rana, a następnie odsypiać zarwaną noc do popołudnia. W jej torbie fotograficznej znajdują się najczęściej Nikon D810, obiektywy Nikkor 14-24 mm f/2.8, Nikkor 70-200 mm f/4, Nikkor 24-120 mm f/4, statyw i filtry.