Modele czy manekiny? Profesjonalna fotografia produktowa odzieży dla e-commerce

Fotografia produktowa oraz packshot to sposób na sprzedaż produktów w branży modowej w internecie. E-commerce opiera się na wirtualnym prezentowaniu produktów poprzez różne zdjęcia, pokazujące przedmioty z różnych kątów. Zdjęcia te powinny być robione przez profesjonalistów, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, ponieważ zastępują one wizytę klienta w sklepie (zakupy online są dużo wygodniejsze niż tradycyjne i obecnie więcej ludzi z nich korzysta niż kiedykolwiek wcześniej).

Packshot, zdjęcia dla e-commerce - istotne kwestie

Istnieje kilka sposobów prezentowania odzieży dla sklepów e-commerce - wśród nich zdjęcia na manekinach oraz na modelach. Możemy wybrać obie metody (jest to najbardziej profesjonalne podejście do fotografii produktowej odzieży) lub jedną z nich w zależności od potrzeb naszego biznesu. Aby określić, który typ jest najlepszy dla Twojej marki, musisz wziąć pod uwagę cechy Twoich produktów i oczywiście samej marki, a także grupę docelową i platformę sprzedaży.

Warto również wspomnieć, że jakość zdjęć jest ich najważniejszym czynnikiem. Zdjęcia wysokiej jakości przyciągają uwagę i zainteresowanie potencjalnych klientów. Niezbędne jest pokazanie przedmiotów z odpowiedniej perspektywy i w najlepszej możliwej wersji.

Realizm, kolor, styl, powtarzalność i unikalność różnych marek

Odpowiednie oświetlenie w fotografii produktowej jest kluczowe dla odzieży, ma ono pokazać strukturę materiałów i trójwymiarowość elementów. Zauważ, że oświetlenie w sklepach dobrze doświetla przedstawiane modele ubrań. W fotografii mody światło jest – jak wyżej wspomnieliśmy – również niezwykle ważne. Celem dobrze doświetlonego produktu jest podkreślenie właściwości tkaniny, z której został wykonany, jej faktury, uwypuklenie wzoru, wszytych aplikacji czy podkreślenie na dużych zbliżeniach gramatury wykorzystanych materiałów. Kolory muszą być idealnie odzwierciedlone, maksymalnie realistyczne, najbliższe rzeczywistemu odcieniowi przedmiotu. Jeden błąd może kosztować wiele.

Kolejna kwestia: sposób, w jaki dane ubranie, cały model, czy konkretny egzemplarz leży. Prawidłowe założenie, uformowanie odzieży ma ogromny wpływ na jego wygląd i odbiór. Dodatkowo trzeba postawić na spójność i powtarzalność. Zdecydowanie lepiej przezentują się ubrania na stronie sklepu, gdy wszystko jest wykonane w podobnym stylu. Przy tym nie można zapomnieć o odzwierciedleniu charakteru firmy klienta, należy pamiętać o zachowaniu tzw. DNA marki. Możemy fotografować daną markę w unikalny sposób, jednocześnie zachowując jednolity styl wykonywania packshotów pomiędzy modelami ubrań, a także całymi kolekcjami. Zawsze zdjęcia z różnych sesji zdjęciowych i sezonów powinny być robione w tym samym stylu dzięki wewnętrznym procesom wypracowanym przez profesjonalne studio fotograficzne. Takie studio razem z klientem i jego marką odzieżową wspólnie wypracowują wytyczne sesji, których fotografowie od packshotów się trzymają na przestrzeni lat. Słowem: zachowujemy jakość spójną i zunifikowaną, oferując podobny styl przedstawiania różnych produktów w różnych kolekcjach w różnych sezonach.

Mniej znaczy więcej – zdjęcia produktowe bez zbędnych rozpraszaczy

Zdjęcia powinny być proste, jednoznaczne w swoim przekazie, łatwe do oglądania i powinny przede wszystkim głównie pomagać klientom wyobrazić sobie, jak ubranie wygląda w rzeczywistości. Nie warto dodawać zbędnych elementów, które odwracają uwagę od głównego produktu - najlepiej robić je na jednolitym, jednokolorowym tle (najczęściej białe, lekko szare lub delikatnie różowe).

Jakość packshotów ma znaczenie dla marki

Zdjęcia niskiej jakości najczęściej odstraszą potencjalnych klientów. Odbiorca jeśli zobaczy słabe zdjęcie bardzo dobrych jakościowo produktów – zwyczajnie ich nie kupi, ponieważ: po pierwsze – marka nie traktuje go (klienta) poważnie serwując mu kiepskie zdjęcia, robiąca wszystko, aby jak najniższym kosztem sprzedać towar; po drugie – klient nie będzie widział zalet danej odzieży. Nawet przy świetnej optymalizacji strony sklepu pod kątem SEO nie będzie łatwo utrzymać zainteresowania potencjalengo klienta. Jakość Twoich zdjęć jest odzwierciedleniem Twojej marki i tego jak podchodzisz do odbiorcy swoich produktów. To jak prezentujesz swój produkt nie tylko pokazuje Twój profesjonalizm, ale także to, że dbasz o dostarczenie klientowi najlepszych rezultatów, najbliższych rzeczywistości wersji swoich produktów. Jeśli sprzedajesz w sieci, to koniecznie muszisz zadbać o jak najlepsze zdjęcia, żeby nie tylko wyróżnić się na tle konkurencji, ale też pokazać DNA marki, charakter i klasę. Pomocne jest, gdy marka ma swoją własną historię (DNA marki), którą chce opowiedzieć swoim klientom. Zdjęcia z przekazem lub znaczeniem dla DNA marki są bardziej wartościowe i wzbudzają większe zainteresowanie.

Miksuj i dopasuj

Nie możesz zdecydować się między modelem a manekinem? Spróbuj obu. Mieszanie rodzajów zdjęć może przynieść najlepszy efekt i zaoferować klientowi szerokie spektrum wyboru. Obie opcje mają swoje zalety i wady, ale ciekawą opcją jest wypróbowanie obu i zobaczenie, co działa najlepiej.

Niewidoczne manekiny - zdjęcia typu duch: zalety i wady

Zalety

Brak minimalnej ilości produktów, które musisz sfotografować (z modelami musisz mieć minimalną liczbę np. 20-40 produktów na sesji zdjęciowej, żeby opłacało się zorganizować sesję, pamiętaj, że modele są płatni za dzień pracy albo rozliczani godzinowo). Z manekinami możesz mieć nawet jeden produkt. Pozwalają klientowi wyobrazić sobie, jak ubranie wygląda na ciele. Manekiny dają lepsze warunki do robienia większej ilości zdjęć (stałe oświetlenie, brak makijażu, szybka stylizacja itp.) Manekiny są odporne na zmieniające się okoliczności. Z modelami często mogą być problemy np. mogą się wymieniać burząc jednolitość sesji, bywają niedostępni, zmieniają swój wygląd lub po prostu nie pasują do ogólnego stylu sesji zdjęciowej. Manekiny pozwalają porównać produkty 1:1. Czasami lepiej pokazać tylko cechy produktów i ich główne funkcje, bez dużego rozproszenia. Zdjęcia na manekinach mają tę zaletę, że pozwalają innym szybciej przeglądać zdjęcia i łatwiej je znaleźć. Manekiny typu duch mają stałą pozę i nie odwracają uwagi od produktu, klienci mogą skupić się na cechach i szczegółach ubrań. Zdjęcia na manekinach są również łatwiejsze do porównania i sortowania, ponieważ mają jednolite tło i kadr. Zdjęcia na manekinach typu duch są zwykle tańsze i mniej kłopotliwe niż zdjęcia na modelach, ponieważ nie wymagają płacenia modelowi ani uzyskiwania od niego zgody na udostępnianie jego wizerunku. Zdjęcia na manekinach są niezbędne dla działań PR - czasopisma drukowane często wymagają takich packshotów.

Wady

Nie pokazują pełnego potencjału produktu marki w porównaniu z człowiekiem, który może pokazać każdy kąt i każdą stronę produktu. Fotograficzne manekiny typu duch do packshotów zwykle występują tylko w jednym rozmiarze – najczęściej S - jeśli chodzi o damskie ubrania (istnieją XXL, ale rzadko się je stosuje z uwagi na małe zapotrzebowanie), i M – jeśli chodzi o męskie. Ponadto takim zdjęciom można zarzucić monotonną pozę – ciągle ten sam układ rąk, nóg, i że brakuje im "ludzkiej twarzy".

Modele: zalety i wady

Zalety

Dzięki różnym pozom można pokazać produkty w najlepszy możliwy sposób i nadać im “życia". Zdjęcia modeli pokazują, jak ubrania wyglądają na ludzkim ciele. Zdjęcia wysokiej jakości modeli zawsze pokazują profesjonalny poziom sklepu i dodają “luksusowego" charakteru marce. Pozwalają stworzyć pełne stroje lub konkretny wizerunek, który może zainspirować klientów i skłonić ich do kupienia więcej (sprzedaż krzyżowa). To prowadzi do większej sprzedaży. Modele są pomocni dla DNA marki - można ich kojarzyć z konkretną marką. Na podstawie wyników mediów społecznościowych zdjęcia pełnej sylwetki wykazują większe zainteresowanie i więcej polubień od użytkowników. Rodzaj modeli, który wybierzesz, może pomóc skojarzyć markę z konkretnym sposobem życia lub stylem. Model może podkreślić kształt ubrania i sprawić, że wygląda niesamowicie - nawet jeśli ubrania są przeciętnie wyglądające.

Wady

Sesja zdjęciowa z modelem wymaga więcej pracy i wysiłku: potrzebujesz stylisty, makijażysty, reżysera planu, operatora światła itp. Dla sesji zdjęciowej z modelem potrzebujesz minimum 20-40 produktów, aby racjonalizować koszty - sesje zdjęciowe kosztują dużo, bez względu na to, ile przedmiotów zostało sfotografowanych. Modele mogą odwracać uwagę od właściwego produktu; zły wybór modela może skutkować złym przekazem i brakiem chęci zakupu produktów (możesz również rozważyć zdjęcia bez twarzy). Mogą powodować rozczarowanie klientów sposobem, w jaki produkt wygląda na nich - dlatego modele powinny być wybierani zgodnie z grupą docelową.

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno modele, jak i manekiny mają swoje pozytywne i negatywne aspekty. Może być trudno wybrać najlepszą opcję dla Twojej marki, ale powinieneś głęboko rozważyć, czym jest Twoja marka i jak chcesz przedstawić swoje ubrania. Kompromisem między jakością a kosztami jest sesja zdjęciowa z modelem bez fotografowania jego twarzy lub głowy - to sposób na pokazanie ubrań na prawdziwym ciele, ale nie musimy ponosić kosztów związanych z prawami do wizerunku sfotografowanej osoby. Idealnie jest gdy łączysz oba style wykonywania zdjęć. Zdjęcia na niewidocznym manekinie typu duch wspaniale uzupełniają się ze zdjęciami na modelach – jest to najbardziej profesjonalne podejście jakie może być. Jeśli zdecydujesz się na wykorzystnie obu tych metod wybierz najlepiej jedno studio, które zaoferuje z uwagi na dużą liczbę zdjęć świetne rabaty – możliwie najniższe ceny packshotów.

Po słowie: Profesjonalna fotografia produktowa, czyli jak znaleźć niedrogie studio fotograficzne, agencję reklamową lub marketingową z usługą zdjęć packshot, na modelach i niewidocznych manekinach typu duch

Ceny packshotów, zdjęć na modelach i niewidocznych manekinach typu duch często są dużym wydatkiem nie tylko dla małych firm, ale także dla średnich przedsiębiorstw i nawet tych największych. Dlaczego koszty potrafią zaskakiwać branżę e-commerce? Dzieje się tak, ponieważ sprzedający w internecie nie zdają sobie sprawy, że sfotografowanie produktu to nie tylko ustawienie go przed aparatem, oświetlenie i obróbka, ale także jego odpowiednie przygotowanie - niezależnie od tego, czy przedmiot zdjęć będzie fotografowany z człowiekiem czy też bez niego. Każdy produkt trzeba:

rozpakować,

wstępnie przygotować zdejmując np. folie,

wyczyścić,

ułożyć, bądź układać na manekinie lub człowieku jeśli dotyczy to ubrania, torebek, pasków,

oświetlić, wyizolować,

zrobić serię zdjęć,

obrobić, wyretuszować,

wprowadzić nazwy,

zoptymalizować pod stronę WWW, przesłać w co najmniej dwóch formatach np. 1 wersja na sklep internetowy, druga – w oryginalnym uniwersalnym rozmiarze,

spakować do poszczególnych opakowań,

zapakować do paczek,

nadać paczki.

Sposobem na zmniejszenie kosztów jest nie szukanie agencji reklamowych, marketingowych czy studiów fotograficznych po dużych miastach. Takie studio w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku czy Łodzi musi mieć wysokie ceny za 1 zdjęcie packshotu, żeby móc w ogóle się utrzymać. Należy też pamiętać o wynagrodzeniu modeli. Ci doświadczeni inkasują naprawdę ogromne kwoty: od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za sesję; są i tacy co mają kontrakty na wyłączność na kilka milionów. Warto choćby dlatego swoją uwagę skupić na studiach spoza wielkomiejskich aglomeracji. Niższe koszty utrzymania pozwalają im oferować klientom naprawdę konkurencyjne ceny. Najlepiej kiedy fotograf dysponuje własnym lokalem, sprzętem, swoją bazą modeli na miejscu. Ponadto warto jest też zlecać zdjęcia w obrębie jednego studia np. zdjęcia ubrań na manekinach typu duch i na modelach. Po pierwsze: kolorystyka ubrań między zdjęciem na modelu, a zdjęciem na manekinie duch zostanie zachowana w 100%(istnieje ryzyko, że fotografie wykonane w różnych studiach mogą się różnić kolorystycznie), po drugie można liczyć na upust. Po co szukać dwóch odrębnych firm od zdjęć takich czy takich i tracić czas oraz pieniądze na ustalenia, jak można zlecić wszystko jednej, która za ilość zleconej pracy da jeszcze rabat i do tego będzie się miało pewność, że wszystko jest odwzorowane jak trzeba? Studia, które nie wynajmują w dużych miastach wcale nie są w niczym gorsze, wręcz przeciwnie: tę samą jakość dadzą w niższej cenie.