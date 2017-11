Modelki, które trafiły do Top 50 na pięknych czarno-białych zdjęciach Yvana Fabinga

The Graduates, to wyróżnienie redakcji serwisu Models.com. dla osób, które awansują do Top 50 listy najlepszych modelek. Z tej okazji powstała wyjątkowa sesja zdjęciowa autorstwa Yvana Fabinga, której bohaterkami są: Amilna Estevao, Odette Pavlova i Selena Forrest.

Fotograf Yvan Fabing urodził i wychował się we Francji, a po 6 latach pracy w Paryżu jako dyrektor artystyczny przeprowadził się do Londynu, by pracować jako asystent Sølve Sundsbø. Po dwóch latach asystowania i kilku filmach zrealizowanych z Sølve'a postanowił rozpocząć samodzielną karierę.