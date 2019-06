Mogę użyć zdjęcia fotografa, bo się uśmiechnąłem - Gigi Hadid

Znana modelka Gigi Hadid została pozwana przez agencję fotograficzną za opublikowanie zdjęcia bez zgody autora. Modelka przekonuje jednak, że był to dozwolony użytek, ponieważ przyczyniła się do powstania zdjęcia uśmiechając się do fotografa.

24-letnia modelka opublikowała zdjęcie wykonane na nowojorskiej ulicy na swoim koncie na Instagramie, które obecnie obserwuje ponad 48 milionów osób. Po opublikowaniu zdjęcia modelka otrzymała pozew o naruszenie praw autorskich od agencji Xclusive-Lee, Inc., która jest właścicielem praw autorskich tego zdjęcia. W odpowiedzi Gigi Hadid złożyła wniosek do sądu o odrzucenie pozwu.



Gigi Hadid przekonuje, że nie naruszyła praw autorskich ponieważ "pozowała do ujęcia, a zatem sama wniosła wiele elementów, które prawo autorskie stara się chronić". Dlatego modelka uważa, że jest współautorką zdjęcia. Hadid twierdzi również, że ponieważ przycięła zdjęcie przed publikacją na Instagramie, nakłoniła w ten sposób swoich fanów do skupienia się na jej uśmiechu i pozie, a nie na oryginalnej kompozycji fotografa.

Prawnicy Xclusive-Lee odpowiedzieli na wniosek o odrzucenie tydzień później, twierdząc, że Hadid nie spełnia kluczowych czynników, które decydują o dozwolonym użytku.Agencja twierdzi, że argument Hadid jest współautorem zdjęcia "tylko dlatego, że zauważyła fotografa i uśmiechnęła się w momencie, gdy fotograf zdecydował się wyzwolić migawkę, jest niedorzeczny", i że "ma takie same prawa autorskie do zdjęć, jak bohater biografii ma prawa autorskie do słów autora opisującego jego życie. "Agencja mówi także o braku elementarnej wiedzy Gigi Hadid na temat praw autorskich: "Gdyby podejście Gigi Hadid do kwestii dorozumianej licencji zostało przyjęte, prawa autorskie większości autorów na świecie byłby zagrożone, ponieważ jedynym wymogiem dla dozwolonego użytku zdjęcia byłoby twierdzenie, że ktoś mrugnął, uśmiechnął się, pokiwał głową, itd."Agencja dodaje, że wniosek o odrzucenie pozwu i próba przepisania prawa autorskiego dla własnych korzyści modelki jest "alarmująca" i że sąd powinien zezwolić na kontynuowanie sprawy dotyczącej naruszenia praw autorskich.

