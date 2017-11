Moja żona nie pozwala mi fotografować kobiet – fotograf Manny Ortiz wraz z małżonką omawiają trudny temat

Chyba każdy fotograf specjalizujący się w fotografii portretowej, a w życiu prywatnym pozostający w stałym związku zetknął się z kłopotami, gdy jego „lepsza połówka” okazuje zazdrość z powodu fotografowania innych kobiet. Jeżeli mieliście tego typu doświadczenia, to uszy do góry! Nie jesteście sami. Okazuje się bowiem, że zdecydowana większość fotografów portretowych ma dokładnie ten sam problem ze swoimi partnerkami, a i partnerzy modelek rzadko wykazują zrozumienie dla charakteru ich pracy. O tym, jak sobie radzić w takich sytuacjach, postanowili opowiedzieć za pośrednictwem swojego kanału YouTube fotograf Manny Ortiz i jego żona Diana.

Zazdrość o partnera potrafi być urocza – niestety tylko do pewnego momentu. Kiedy staje na przeszkodzie w rozwoju naszej kariery zawodowej lub kariery naszego męża, czy żony (ew. chłopaka lub dziewczyny) jest problemem, który należy rozwiązać. Szczególnie jeśli zależy nam na spokoju nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Prowadzący internetowy kanał z poradami fotograficznymi Manny Ortiz przyznał się niedawno, że regularnie otrzymuje zapytania z prośbami o poradę, co robić w tego typu sytuacjach. A ponieważ on i jego żona Diana byli niegdyś w podobnej sytuacji (nawet dwukrotnie: najpierw on był zazdrosny o Dianę, dla której pozowanie było w czasach studenckich sposobem na dorobienie, a potem ona miała obiekcje co do ścieżki kariery obranej przez męża), toteż postanowili się podzielić z innymi swoimi doświadczeniami. Nakręcili więc film, który ma charakter tyleż poradnika, co wyznania i bez wątpienia jest bardzo pouczający.