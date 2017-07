Monitor do zdjęć i filmów. Czym się kierować przy zakupie radzi Philips

Na rynku monitorów bardzo łatwo stracić głowę i kupić model źle dopasowany do naszych potrzeb. Radzimy według jakich kryteriów dobrać monitor, który zadowoli fotografa hobbystę i pozwoli komfortowo zmontować film z drona lub sportowej kamery.

Niezależnie od tego, którą przestrzenią barw będziemy się posługiwać, warto pamiętać o kalibracji monitora. Nawet "zwykły" model potrafi pokazać pazury jeśli tylko odpowiednio go skalibrujemy. Niekoniecznie musimy w tym celu kupować profesjonalny kolorymetr. Gdy myślimy o obróbce zdjęć nawet jednorazowa kalibracja nowego monitora – w ramach dodatkowej usługi świadczonej np. przez sklep komputerowy – powinna być w zupełności wystarczająca.

Interesującym wyborem dla fotografa hobbysty lub osoby tworzącej i oglądającej wideo, mogą być monitory szerokogamutowe – będące w stanie pokryć szerszą przestrzeń barw niż 100% sRGB. Wyświetlają one dużo żywsze kolory niż choćby modele dedykowane dla graczy. Producenci zwykle wyraźnie zaznaczają to w specyfikacji. Przykładowo w ofercie marki Philips takie modele oznaczone są jako Ultra Wide-Color.

Monitory, które dominują na sklepowych półkach, rzadko kiedy pokrywają więcej niż 80% palety Adobe RGB. Stąd w obróbce zdjęć na własne potrzeby, pracy z materiałami wideo oraz stronami internetowymi, zdecydowanie lepiej posługiwać się alternatywną przestrzenią odwzorowania kolorów – sRGB. Jest ona węższa (zawiera się w przestrzeni Adobe RGB), ale zapisana w niej gama kolorów wciąż jest wystarczająco bogata dla kogoś, kto fotografią zajmuje się hobbystycznie. sRGB to znacznie popularniejszy i częściej stosowany standard na rynku konsumenckim.

W profesjonalnych zastosowaniach odwzorowanie kolorów przez matrycę monitora powinno być maksymalnie zbliżone do tego, jak te kolory są następnie reprodukowane – szczególnie w druku. Stąd też graficy wysoko cenią modele, które są w stanie odwzorować jak najlepiej przestrzeń barw Adobe RGB, uważaną za rynkowy standard. Matryca dla grafika powinna zbliżać się do ideału, czyli pokrywać więcej niż 99% palety Adobe RGB. W domu raczej nie wykorzystamy możliwości takiego ekranu.

