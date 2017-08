Monitor Eizo ColorEdge CG242, drukarka Epson SureColor SC-P400, Synology DiskStation DS216+II - nagrody w konkursie fotografii kulinarnej

Do 30 września 2017 roku można nadsyłać zdjęcia na konkurs fotografii kulinarnej "Od Kuchni". Gotowanie jest sztuką, jest zajęciem twórczym, efekty jednak są nietrwałe, dlatego coraz częściej chcemy jak najlepiej fotografować i dzielić się z innymi tym, co przygotowujemy w naszej kuchni. Serwis SwiatObrazu.pl wraz z wiodącymi producentami sprzętu dla fotografów: markami Eizo, Epson i Synology, zaprasza do udziału w konkursie fotografii kulinarnej.

Aby zgłosić fotografię do konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować) w serwisie SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do odpowiedniej kategorii konkursowej w profilu Użytkownika. Konkurs trwa do 30 września 2017 roku