Monitor Samsung C49HG90 - zakrzywione 49 cali dla grafików montażystów, czy fotografów

Monitor Samsung C49HG90 to wyświetlacz QLED o przekątnej 49 cali. Jego cechą charakterystyczną jest wysoki stopień zakrzywienia ekranu (1800R) i proporcje – 32:9, co sprawia, że może on z powodzeniem zastąpić nie tylko dwa, ale nawet trzy monitory. CHG90 jest idealnym rozwiązaniem dla specjalistów, takich jak np. graficy, montażyści, fotografowie czy finansiści, którzy potrzebują, aby monitor zapewniał wysokiej jakości obraz i duży obszar roboczy.

Monitor Samsung CHG90 został stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują przede wszystkim dobrego odwzorowania kolorów – realistycznego obrazu oraz możliwie jak największego obszaru roboczego.