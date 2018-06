Monitory Philips 34 i 27 cali ze stacją dokującą do laptopa z USB-C

Philips zaprezentował dwa monitory o wąskich ramkach:34-calowy Philips 349P7FUBEB oraz 27-calowy Philips 272B7QUPBEB, które wspierają funkcję dokowania laptopa z możliwością jego zasilania poprzez złącze USB-C 3.1. Wystarczy zaledwie kilka sekund, by za pomocą jednego przewodu rozszerzyć pulpit na drugi ekran lub cieszyć się rozrywką w panoramicznej rozdzielczości 1440p

Nowe monitory wyposażone są dodatkowo w aktywny hub USB z trzema portami 3.0, więc możliwe jest podłączenie do nich na stałe myszy czy klawiatury, a nawet ładowanie smartfona – jedno ze złączy wspiera tryb szybkiego ładowania. Philips 272B7QUPBEB dysponuje także gniazdem Ethernet, pozwalającym na stałe podpięcie urządzenia do sieci lokalnej.

Oba modele są w stanie nie tylko przesyłać obraz, dźwięk i dane za pomocą jednego przewodu USB, ale udostępniają także możliwość zasilania z funkcją ładowania baterii podłączonego laptopa – o ile wspiera on standard USB PD 2.0 (Power Delivery). Dzięki tej funkcji użytkownik przenośnego komputera nie musi korzystać z dedykowanego zasilacza, a ilość obecnych na biurku kabli została ograniczona do minimum. Maksymalny pobór energii przez port USB-C nie może przekroczyć 60 W.

Tryb stacji dokującej, którą zapewniają 34-calowy Philips 349P7FUBEB oraz 27-calowy Philips 272B7QUPBEB, to obecnie najwygodniejsze na rynku monitorów rozwiązanie dla posiadaczy nowej generacji laptopów wyposażonych w złącze USB-C 3.1.

