Monitory Philips i zielone technologie - krótki przewodnik po atestach i certyfikatach

System oznaczeń takich jak TCO, EPEAT czy Energy Star rzadko kiedy jest zrozumiały dla zwykłego użytkownika i niewiele osób bierze je pod uwagę przy wyborze monitora. Tymczasem za tajemniczymi skrótami kryją się często cechy pożądane przez klientów.

Monitor to inwestycja, więc nawet entuzjaści regularnie modernizujący swoje pecety decydują się na jego wymianę co najwyżej raz na kilka lat. Zwracamy wtedy uwagę na cenę, ergonomię, przekątną, typ matrycy – coraz częściej są to kojarzone raczej z zastosowaniami profesjonalnymi panele IPS lub VA – oraz parametry, które uważamy za kluczowe: rozdzielczość, odwzorowanie kolorów, czas reakcji i odświeżanie. W efekcie na drugi plan spychane są te cechy, takie jak wpływ monitora na środowisko. Nie chodzi tu jedynie o zużycie elektrycznej.

Monitor - zanim trafi na biurko - zaczyna swoje życie w fabryce. Do jego złożenia potrzebne są zaawansowane podzespoły, przy produkcji których zużywane są często nieodnawialne surowce oraz energia elektryczna. Za kilka lub kilkanaście lat monitor, jak każde urządzenie elektroniczne, wyląduje na śmietniku. Aby nadawał się do recyklingu, musi spełniać odpowiednie wymogi, które wyraźnie określają atesty i certyfikaty.

Zrozumieć zielone technologie

Stworzenie produktu w taki sposób, by jego ślad węglowy był jak najniższy, proces produkcji nie zatruwał środowiska, a zużyte surowce dało się odzyskać, to ogromne wyzwanie dla producenta. Mimo to producenci inwestują w zielone technologie, ponieważ chcą, aby ich urządzenia trafiły do odbiorców w krajach, w których funkcjonują rygorystyczne normy środowiskowe.

Atesty i certyfikaty to nie tylko konieczność, ale też forma prestiżu. Pokazują one, że za produktem stoi firma odpowiedzialna, której zależy na czymś więcej niż czystym zysku. Przyjrzymy się kilku popularnym certyfikatom, które znajdziemy na monitorach.

Philips 272P7 – monitor, który spełnia rygorystyczną normę TCO Edge. Jego obudowa w ponad 85% została wykonana z plastiku pochodzącego z odzysku