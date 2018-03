Monitory Philips serii E9 - eleganckie wzornictwo oraz matryca IPS o poszerzonym gamucie

Flagowy model z nowej serii E9 to monitor Philips 276E9QJAB. Wyróżniają go wąskie ramki, cienki profil i stylowe wykończenie - stopka wykonana została w całości z aluminium. Zastosowana w monitorze matryca IPS typu Ultra Wide-Color pokryta jest powłoką Anti-Glare, redukującą refleksy świetlne. Wyświetlacz zapewnia bogatą przestrzeń barw (124% palety sRGB), co sprawia, że Philips 276E9QJAB, świetnie sprawdzi się w amatorskiej obróbce zdjęć, a oglądane na nim materiały wideo będą miały bardziej naturalne kolory.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie