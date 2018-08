Coco Rocha w tysiącu pozach na zdjęciach Stevena Sebringa

Modelka Coco Rocha i fotograf Steven Sebring połączyli siły, aby stworzyć interaktywny, monochromatyczny album fotograficzny "The Study of Pose", będący kroniką ponad tysiąca póz uchwyconych z różnych kątów, dających 360-stopniowe obrazy.

Do albumu liczącego ponad dwa tysiące stron dołączona jest aplikacja, która pozwala czytelnikom zobaczyć każdą pozę pod dowolnie wybranym kątem. To, że na fotografiach widzimy supermodelkę Coco Rocha, często nazywaną "królową pozowania", jest wisienką na torcie w projekcie fotograficznym Stevena Sebringa. Sposób, w jaki potrafi ona pracować z ciałem, wydaje się niewiarygodny. Większość nie wytrzymałaby sekundy w pozie, która dla niej jest niczym siedzenie na pluszowej kanapie.

