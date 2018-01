Monopod i krzesło w jednym – przejaw absurdu czy geniuszu?

Niektóre wynalazki są tak dziwaczne, że aż genialne. Czasami jednak są to po prostu dziwadła. Trudno jednoznacznie określić, do której kategorii należy krzesłopod, inaczej zwany chairpod. Z pewnością wielu użytkowników zachwyci się to ideą, a inni uznają te akcesorium za przekombinowane.

Pomysł jest prosty – krzesłopod stanowi połączenie krzesełka i monopodu. Sprzęt ten został zaprezentowany przez firmę Velbon i oznaczony symbolem HY 127. Trzy nogi połączone są ze składanym siedziskiem o maksymalnym udźwigu 80 kg, a jedna z nich ma wbudowaną, rozkładaną kolumnę o nośność 2 kg. Aparat można umieścić maksymalnie na wysokości 117 cm. Waga akcesorium wynosi 1,4 kg.