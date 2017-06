Montuj filmy z Dellem, cz. 2 - Adobe Premiere Elements i faza planowania projektu

Zasadniczą część materiału dla początkujących filmowców, realizowanego przy współpracy z firmą Dell, rozpoczynamy materiałem wprowadzającym na temat platformy edycyjnej, z której będziemy korzystać w trakcie tworzenia kolejnych odcinków cyklu. Przy okazji opowiemy sobie na temat etapu wstępnego pracy nad filmem, poprzedzającego cyfrową obróbkę obrazu, a często również samo filmowanie. Wszystko po to, aby siadając do pracy nad konkretnym projektem wiedzieć jak najwięcej o narzędziu, którym będziemy się posługiwać.







Program do montażu

Praca nad przygotowaniem własnego filmu to złożone zadanie. To, co robimy za pomocą cyfrowej kamery wideo lub aparatu fotograficznego w trybie filmowania to zaledwie początek drogi, na końcu której spod naszych rąk wyjdzie gotowy film. Każdy z tych etapów jest równie ważny jak pozostałe i od dobrego przeprowadzenia każdego z nich zależy, czy nasze dzieło będzie udane. W tym i kolejnych siedmiu odcinkach cyklu poradnikowego "Montuj filmy z Dellem" zajmiemy się szeroko pojętą postprodukcją amatorskich filmów wideo, a w szczególności rzecz jasna montażem – zarówno od strony technicznej, warsztatowej, jak i tzw. zasad sztuki.

Montaż Jest Konieczny

Być może jesteście ciekawi, dlaczego tytuł tego rozdziału zapisaliśmy w taki sposób, jakby to był tekst motywacyjny lub jakaś mantra. Odpowiedź jest bardzo prosta: bo tak właśnie jest. Te słowa powinny towarzyszyć każdemu, kto choć raz użył kamery wideo po to, aby swoją twórczością pochwalić się przed innymi. Niestety w praktyce często bywa inaczej, o czym można się łatwo przekonać, choćby przeglądając zasoby YouTube.



Prezentować nakręcony materiał wideo bez jego zmontowania to tak, jakby kazać komuś oglądać wszystkie zdjęcia wykonane podczas czyjegoś ślubu – wraz z kadrami powtarzającymi się, nieostrymi, poruszonymi i wykonanymi zupełnie przypadkowo, np. aparatem wycelowanym w podłogę lub z przypadkowymi osobami włażącymi nam w kadr.

Montaż materiału filmowego realizuje wiele celów, z których podstawowym jest takie połączenie ze sobą poszczególnych ujęć, aby odbiorca zaakceptował ciągłość czasu i miejsca wszędzie tam, gdzie ona występuje oraz dostrzegał brak tej ciągłości wszędzie tam, gdzie jej nie ma. Ale to nie wszystko. Montując usuwamy z materiału ujęcia nieudane, wybieramy te najlepsze, tworzymy opowiadaną filmem historię, a przede wszystkim decydujemy, co i w jakiej kolejności zobaczy na ekranie widz.

Zabiegi montażowe są więc tak samo ważne, jak decyzje podejmowane podczas filmowania. Pod tym względem są równie ważne, jak umiejętności w zakresie obsługi kamery, kompozycji, panowania nad światłem itd. Dość powiedzieć, że o ile jeszcze zdjęcie zapisane na karcie pamięci aparatu można pod pewnymi warunkami uznać za utwór skończony, o tyle nagranie wideo samo w sobie nie jest niczym innym, niż budulcem.

Adobe Premiere Elements 15 – warsztat pracy początkującego filmowca

Przed rozpoczęciem pracy z materiałem filmowym należy choć pobieżnie poznać środowisko edycyjne, w jakim przyjdzie nam działać. Z uwagi na to, że prezentowany w tych artykułach materiał poradnikowy przeznaczony jest głównie dla początkujących filmowców i montażystów, zdecydowaliśmy się sięgnąć po jedno z popularnych, niedrogich rozwiązań dla amatorów, zapewniające możliwość kompleksowego podejścia do tematu. Nasz wybór padł na Premiere Elements 15 firmy Adobe.



Adobe Premiere Elements nie jest narzędziem, które zaspokoi potrzeby profesjonalnych montażystów, ale programem dla amatorów. Jednocześnie jednak jego możliwości są na tyle rozbudowane, a obsługa na tyle podobna do "dużego" Premiere Pro, że ambitny początkujący filmowiec może spokojnie potraktować go jako platformę do nauki i zdobywania pierwszych doświadczeń.

Aplikacja ta ma wiele zalet: jest prosta w obsłudze, ma polską wersję językową (a w tej klasie oprogramowania to jeszcze nie jest powszechne), dysponuje bogatym systemem samouczków i poradników, a przy tym zapewnia całkiem bogate możliwości, szczególnie jak na program kosztujący 100 Euro. Tak jak proste edytory umożliwia montaż metodą układania klipów/ujęć na tzw. wstążce, ale dla bardziej ambitnych użytkowników (a więc i dla nas) dostępny jest też klasyczny tryb pracy w oparciu o wielościeżkową oś czasu (timeline).

Poszczególne funkcje i elementy sterujące programu Adobe Photoshop Elements będziemy przedstawiać w miarę opisu kolejnych elementów montażu. Ograniczymy się jednak do informacji podstawowych, ponieważ dokładny opis działania zawiera doskonale opracowany interaktywny podręcznik – skupimy się zaś na kwestiach praktycznych. A jeśli nie znacie jeszcze tego programu i chcecie wraz z nami zgłębić jego możliwości, to powinniście zaopatrzyć się w 30-dniową w pełni funkcjonalną wersję próbną dostępną bezpłatnie pod TYM adresem.

Różnica pomiędzy montażem, a postprodukcją

Oprócz pojęcia montaż, często spotykanym jest również określenie "postprodukcja filmowa". Niekiedy (błędnie) stosuje się je zamiennie, ponieważ postprodukcja jest pojęciem szerszym. Celem montażu, jak już wspomnieliśmy, jest skrócenie filmu do długości, jaką przeciętny widz jest w stanie zaakceptować oraz nadanie całej produkcji formy i treści poprzez usunięcie z materiału rzeczy niepotrzebnych. Również dzięki montażowi wszystko, co oglądamy, zaczyna składać się w całość – ze wstępem historii, jej rozwinięciem i zakończeniem. Również w trakcie montażu wzbogacamy oryginalną ścieżkę dźwiękową podkładem muzycznym, a do samego filmu dodajemy plansze tytułowe, końcowe, rozmaite przebitki, plansze czy napisy.



Korygowanie ujęć, nakładanie na nie efektów specjalnych czy dodawanie zabawnych animacji nie jest tak naprawdę czynnością montażową – montażem jest jedynie doklejenie tak spreparowanych materiałów we właściwe miejsce. Niemniej jednak programy montażowe, a zwłaszcza aplikacje uniwersalne dla wideoamatorów dysponują funkcjami realizującymi i takie zadania. Dzięki temu osoba pracująca nad mniej skomplikowanymi produkcjami może ograniczyć się do korzystania z jednego narzędzia.

Z kolei mianem postprodukcji będziemy określać właściwie wszystko, co dzieje się z nagraniem od momentu przeniesienia go z kamery do pamięci masowej komputera, aż po zakończenie pracy nad filmem. Oprócz montażu będą to więc poukładanie materiału i jego analiza (wybór najlepszych dubli w przypadku ujęć kręconych więcej niż raz), dodawanie napisów, efektów wizualnych i dźwiękowych oraz takie czynności edycyjne, jak korekta poszczególnych ujęć, czy stylizacja większych partii filmu. No i oczywiście eksport gotowego nagrania do postaci końcowej.

W przypadku programów i platform edycyjnych o mniejszym stopniu zaawansowania, przeznaczonych dla bardziej początkujących użytkowników cała (lub prawie cała) postprodukcja realizowana jest za pomocą jednego programu. W naszym przypadku jest to właśnie Adobe Premiere Elements 15. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku aplikacji bardziej skomplikowanych program montażowy służy głównie do montażu i choć np. Adobe Premiere Pro dysponuje całkiem bogatymi funkcjami służącymi m.in. do edycji dźwięku, compositingu, tworzenia efektów wizualnych itd., to w rodzinie Adobe znaleźć można też znacznie lepiej nadające się do tego specjalistyczne narzędzia: np. Audition, After Effects. Z tego powodu zawodowcy najczęściej decydują się na korzystanie z tego typu rozwiązań sprzedawanych w postaci pakietów zintegrowanych.