Montuj filmy z Dellem, cz. 3 - importowanie mediów

Mamy już przygotowane środowisko pracy, a materiał jest posortowany i gotowy do zmontowania. W dzisiejszej, trzeciej części cyklu poradnikowego: "Montuj filmy z Dellem", zajmiemy się zatem wstępnymi pracami przy filmie, dokonywanymi już na poziomie programu montażowego. Będziemy zajmować się tworzeniem projektu oraz importowaniem wchodzącym w jego skład materiałów. Powiemy sobie także kilka słów na temat organizacji pracy nad produkcją tworzoną bez ścisłego scenariusza, lecz jedynie z ogólnym planem scenariuszowym.







Pomysł i nowy projekt

Każdy nowy projekt wideo zaczyna się od pomysłu, planu i realizacji materiału zdjęciowego. Jak wiemy, w przypadku produkcji z dokładnym planem, etiud fabularnych czy innych tego typu produkcji już w momencie pierwszego wzięcia kamery do ręki powinniśmy dokładnie wiedzieć, co chcemy zrobić i realizować wcześniej obrane cele. W przypadku produkcji "luźniejszych" mamy nieco większą swobodę działania. Z takim właśnie projektem będziemy mieli do czynienia w tym i kolejnych odcinkach cyklu "Montuj filmy z Dellem". W ten sposób łatwiej będzie nam skupić się na zagadnieniach związanych ściśle z montażem. Efektem tych prac będzie natomiast kilkuminutowy wideoklip.

Reklama



Nad czym właściwie pracujemy?

Jak wspominaliśmy we wstępie, sposób pracy nad materiałem filmowym zależeć będzie od tego, jaki rodzaj filmu zamierzamy przygotować. Jeżeli na przykład chcemy zmontować krótki teledysk prezentujący uroki jakiegoś miejsca, to możemy to zrobić z dokładnym planem, ale też możemy sobie pozwolić na improwizowanie: przygotować możliwie dużo atrakcyjnych ujęć, mając gdzieś z tyłu głowy cel, dla którego filmujemy, a potem wybrać z nich to, co najbardziej pasować będzie do naszego pierwotnego zamysłu i oczywiście muzyki stanowiącej podkład. Tym razem pracować będziemy w oparciu o ten drugi system.



Teledysk to wdzięczna forma do nauki montażu – jest krótka, tempo scen warunkuje muzyka, która jest dla montażysty podobną pomocą, co metronom dla początkującego muzyka, a efekt końcowy jest w stanie docenić niemal każdy.

Naszym celem będzie zmontowanie filmu prezentującego uroki wrocławskiego Ogrodu Japońskiego – jednego z najpiękniejszych miejsc tego typu w naszym kraju. Dysponujemy łącznie nieco ponad 20 minutami nagrania, co powinno bez większych problemów wystarczyć do zrealizowania naszego celu. Będziemy więc dobierać ujęcia do muzyki, dysponując ogólnym zamysłem teledysku (spacer po Ogrodzie, powolne tempo, sielski klimat) oraz muzyką stanowiącą bazę montażową. Jeśli zaś chodzi o całą resztę, to pozwalamy sobie na "luksus niespodzianki" – zobaczymy, czym zaskoczy nas nasza inwencja i pomysły, które pojawią się w trakcie pracy.