Montuj filmy z Dellem, cz. 4 - Podstawy montażu

Montaż wideo to pojęcie złożone, jednak pierwotnie oznaczało pewną konkretną czynność: cięcie i klejenie taśmy filmowej w taki sposób, aby z pojedynczych ujęć powstały sceny, a ze scen gotowy film. I to właśnie te czynności – choć realizowane cyfrowo i za pomocą innych narzędzi – nadal stanowią i stanowić będą najważniejszy etap naszej pracy. Są to podstawy montażu, które musi opanować każdy twórca filmowy. One właśnie będą głównym tematem czwartej części naszego poradnika pt. Montuj filmy z Dellem.

Cyfrowe rzemiosło nożyczek i kleju