Montuj filmy z Dellem, cz. 5 - Dodawanie przejść do montowanego materiału

Choć teoretycznie cały materiał filmowy może być zmontowany w sposób "twardy", to jednak dodanie przejść pomiędzy przynajmniej częścią ujęć jest doskonałym sposobem poprawy jakości i czytelności produkcji. Jednak przejścia są bardzo ważnym elementem każdego filmu i powinny być stosowane rozważnie. Dlatego też dzisiejszy odcinek cyklu "Montuj filmy z Dellem" poświęcamy wszystkiemu, co jest związane z tym tematem – zarówno z technicznego jak i warsztatowego punktu widzenia. Dowiecie się więc nie tylko tego, jak nakładać przejścia, ale też jakie oraz kiedy należy to robić.

Technika