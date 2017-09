Montuj filmy z Dellem, cz. 8 – tworzenie napisów i plansz tytułowych

Jednym z ważnych końcowych etapów tworzenia filmu jest wzbogacenie go o wszelkiego rodzaju elementy dekoracyjne i informacyjne nie będące materiałem z kamery. W tej grupie zawierają się wszelkiego rodzaju plansze graficzne, napisy, plansze tytułowe, listy dialogowe, znaki wodne i inne ozdobniki. W przypadku niektórych produkcji są one interesującym, choć nieobowiązkowym ozdobnikiem, natomiast w innych elementem o kluczowym znaczeniu dla odbioru gotowego filmu. Dobrze zrobione plansze tytułowa i końcowa sprawiają też, że widzowi nawet krótki film wyda się bardziej kompletny. I choćby z tego powodu jest to coś, co warto umieć zrobić dobrze.

Teoria

Używany przez nas na łamach cyklu warsztatowego w roli platformy edycyjnej Adobe Premiere Elements dysponuje całkiem rozbudowanymi, a przy tym łatwymi w obsłudze narzędziami do tworzenia plansz tekstowych oraz gotowymi szablonami. Jednak zanim je przedstawimy, zaczniemy od kilku ważnych zagadnień teoretycznych, których znajomość pozwoli Wam później korzystać ze wszystkich podobnych narzędzi tego programu (oraz innych platform edycyjnych) w pełni świadomie. Nie ma bowiem nic gorszego, niż bezrefleksyjne zdawanie się wyłącznie na szablony przygotowane dla nas przez twórców aplikacji. Nie zawsze bowiem ozdobniki te odznaczają się wysokimi walorami estetycznymi – często jest wręcz przeciwnie. I dlatego właśnie tematem ósmego odcinka cyklu "Montuj filmy z Dellem" jest tworzenie napisów, plansz tytułowych i innych tego typu elementów uzupełniających projekt. Reklama

Inne obiekty, niż klipy wideo na osi czasu Każdy program do montażu – i Premiere Elements nie jest tu wyjątkiem – oprócz plików wideo obsługuje również pliki z obrazami nieruchomymi, a więc zdjęcia, grafiki, rysunki itd. Są one traktowane w projekcie tak samo, jak obraz ruchomy, choć z oczywistych powodów na osi czasu można regulować czas ich wyświetlania bez żadnych ograniczeń.

Nawet proste programy do montażu, takie jak Premiere Elements, obsługują wszystkie popularne formaty graficzne. Zapewnia to użytkownikom liczne możliwości działania, takie jak na przykład łatwe tworzenie cyfrowych diaporam, czyli pokazów slajdów, w których podkład muzyczny jest precyzyjnie zsynchronizowany z wyświetlanymi zdjęciami i przejściami między nimi. Nieco inaczej jest z bitmapowymi obrazami animowanymi, czyli na przykład popularnymi obecnie ani-gifami. Tutaj, podobnie jak w przypadku plików filmowych, czas wyświetlania zależy od liczby klatek tworzących animację i zaprogramowanego czasu wyświetlania pojedynczej klatki. Wiele z animacji jest jednak tworzonych tak, aby dało się je zapętlać. Dlatego też ułożenie np. 10 kopii tego samego obiektu jedna za drugą na osi czasu da efekt ciągłej animacji. Ostatnia godna wspomnienia grupa animacji to pliki swf – choćby z tego względu, że to właśnie w tym formacie dostępnych jest większość animowanych obiektów, napisów i ozdobników w bibliotece używanego przez nas programu. Tutaj teoretycznie sytuacja nie różni się od opisanej w akapicie powyżej, ale w praktyce mogą pojawić się rozmaite kłopoty. Nie zawsze bowiem takie stworzone z wykorzystaniem technologii flash animacje będą poprawnie interpretowane przez program, a już na pewno problemy wynikną przy próbie dekodowania dźwięku (jeśli takowy tam jest) – najczęściej materiał zostanie po prostu zaimportowany bez ścieżki audio.