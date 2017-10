Montuj filmy z Dellem, cz. 9 - Eksportowanie materiału

Ukończony w programie edycyjnym projekt nie jest jeszcze gotowym filmem. Choć twórca może go obejrzeć na podglądzie, to jednak aby móc go zaprezentować szerszej publiczności, musi jeszcze sfinalizować swoje dzieło, czyli je zapisać w postaci końcowej. Czynność ta w nowoczesnych programach montażowych nazywa się eksportowaniem. I właśnie to zagadnienie będzie tematem dzisiejszego, przedostatniego już odcinka cyklu poradnikowego "Montuj filmy z Dellem".

Podstawy Projekt filmowy zawsze trzeba w pewnym momencie zakończyć. Zwieńczeniem pracy nad filmem jest moment, w którym nasza produkcja nadaje się do zaprezentowania szerszej publiczności. Może mieć wówczas postać pliku na pendrive lub karcie pamięci, nagrania opublikowanego w YouTube lub płyty DVD/BD – to już nie ma znaczenia. Ważne, aby postać ta była już ostateczną, tak aby można ją było określić słowami "ten film jest już gotowy". Ostatni proces, w ramach którego dochodzi do takiego zamknięcia etapu produkcji w przypadku nagrania cyfrowego nosi nazwę eksportu. I choć w wielu nowoczesnych programach jest on przeprowadzany w dużej mierze automatycznie, to jednak pojawiają się tu pewne zagadnienia, o których warto wiedzieć. Ważne terminy: kodek, rozdzielczość, klatki kluczowe, bitrate, klatkaż Z zagadnieniem kodowania filmów nierozerwalnie wiążą się pewne pojęcia o ściśle technicznym charakterze. Zagadnienie kompresji wideo i audio jest bardzo szerokie i nie ma sensu, aby wgryzać się w nie na poziomie profesjonalnym (chyba że ktoś chce - bardzo do tego zachęcamy, bo jest to pasjonująca gałąź wiedzy, choć również dość skomplikowana), ale rozeznanie w podstawach tego tematu pozwala nie tylko lepiej rozumieć cały proces, ale też uzyskiwać lepszą jakość filmu kosztem zużycia mniejszej przestrzeni dyskowej. Zaczniemy więc od wyjaśnienia kilku terminów, bez znajomości których tekst ten mógłby być dla wielu niezrozumiały. Materiał źródłowy do filmu ma swoje parametry związane z użytym modelem kamery/aparatu oraz ustawieniami filmowania. Najlepsze efekty uzyskamy wówczas, gdy podczas edycji ustawimy takie same parametry obrazu, jakie były w nagraniach źródłowych. Skompresowany materiał wideo charakteryzuje kilka parametrów. Są to przede wszystkim rozdzielczość, klatkaż oraz bitrate. Rozdzielczość jest terminem, który pozornie wymaga najmniej wyjaśniania – rozmiary obrazu w pikselach to coś, co fotografowie i wideoamatorzy rozumieją dobrze. A jednak może kryć się tu pewna pułapka: w przypadku obrazu wideo pojedynczy piksel niekoniecznie musi mieć proporcje kwadratu. Nie wnikając w szczegóły techniczne i powody, dla których się tak robi (zagadnienie wykorzystania tzw. anamorfozy w technikach wideo i filmowych jest bardzo szerokie i wykracza poza tematykę tego tekstu) obraz zapisany np. w rozdzielczości 1920×1080 pikseli może dla ludzkiego oka być praktycznie nieodróżnialny od obrazu o rozdzielczości 1440×1080 pikseli rozciągniętego do proporcji 16:9 właśnie za sprawą wykorzystania prostokątnych pikseli. W celu rzeczywistego porównywania jakości obrazu różnych formatów najlepiej zestawiać ze sobą rozdzielczość pionową (czyli liczbę linii tworzących obraz) na którą oko ludzkie jest bardziej wyczulone. Stąd zresztą biorą się liczbowe nazwy formatów obrazu filmowego: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p itd. Klatkaż to bardzo prosta sprawa –liczba klatek wyświetlanych w każdej sekundzie filmu. Od tego parametru zależy, jak płynnie odtwarzane jest nagranie. Przyjmuje się obecnie trzy zasadnicze standardy w tym zakresie: 24 dla obrazu kinowego i 25 kl./s dla filmu kinowego emitowanego w TV (na terenie USA, Kanady, Japonii i innych krajach gdzie w czasach "przed HD" obowiązywał system NTSC jest to 30 kl./s) oraz 50 kl./s (60 kl./s w systemie NTSC) dla większości programów telewizyjnych, reportaży, niskobudżetowych seriali TV i transmisji sportowych. Dziesiątki lat takiego podziału wywarły też efekt na rozwój naszej psychiki – film nagrany w 50 kl./s będzie większości z nas kojarzył się raczej z sitcomem niż z ambitną produkcją, a relacja ze szkolnej imprezy sportowej przy zbyt niskim klatkażu wyda się mało dynamiczna. W nagraniach wideo piksele nie zawsze będą kwadratowe. Wiele kamer na przykład może nagrywać obraz FullHD w formacie HDV (rozdzielczość 1440×1080) z wykorzystaniem pikseli o proporcjach 1,333:1. Taki obraz wyświetlony poprawnie ma klasyczne, panoramiczne proporcje 16:9, choć jego "surowe" wymiary w pikselach (pomarańczowa ramka) mogłyby sugerować coś zupełnie innego. Bitrate, zwana też przepływnością, to parametr określający, ile, w przypadku konkretnego nagrania, wykorzystano danych (najczęściej jest to wartość uśredniona dla całego filmu) do zakodowania 1 sekundy materiału. Im większa przepływność, tym mniejsza kompresja nagrania i w rezultacie lepszy obraz. Ale uwaga: wyższe rozdzielczości wymagają wyższej wartości bitrate w celu zapewnienia odpowiedniej czystości obrazu. Może się więc okazać, że nagranie w formacie FullHD (!920×1080 pikseli) o zbyt niskiej przepływności będzie prezentowało się gorzej od nagrania HD (1280×720 pikseli) o takiej samej przepływności – która dla tego "gorszego" formatu będzie już wystarczająca. Ważnym aspektem jest tutaj też wybrana przez nas metoda kompresji obrazu, czyli kodek. Przykładowo: 8 Mbit/s dla standardu MPEG2 stosowanego w formacie DVD-Video wystarczało do zakodowania z przyzwoitą jakością obrazu w formacie PAL (576p), natomiast w przypadku nowoczesnego kodeka h264 można się już pokusić o zapisanie w ten sposób nagrania w formacie FullHD. Format edycyjny a format eksportowy Na ogół, jak już wspomnieliśmy, film eksportuje się w momencie, gdy praca nad nim jest zakończona. W takiej sytuacji mówimy o eksporcie do postaci końcowej. Czasem jednak zachodzi potrzeba wcześniejszego wyeksportowania projektu lub jego fragmentu po to, aby poddać go dalszej obróbce lub włączyć do innego projektu. Jest to dość częste, gdy fragment filmu w programie montażowym ma złożoną strukturę (wiele ścieżek, filtrów, efektów dźwiękowych itp.) i obawiamy się, że może to utrudnić pracę nad większą całością. Wówczas wygenerowanie z takiej układanki pojedynczego pliku może znacząco uprościć dalszą pracę, a nawet ją przyspieszyć, ponieważ komputer nie będzie musiał bezustannie dokonywać złożonych obliczeń podczas przewijania interesujących fragmentów projektu w podglądzie. W typowym nagraniu cyfrowego wideo klatki tworzące film reprezentują trzy typy informacji. Klatki typu I (skrót od Intra), zwane też kluczowymi to pełne obrazy, natomiast klatki typu P (skrót od Predicted - generowane z dwóch najbliższych klatek typu I) oraz klatki typu B (skrót od Bidirectional - generowane na podstawie klatek typu I oraz P), to tzw. klatki różnicowe, ponieważ zawierają jedynie informacje o różnicach pomiędzy zawartością własną oraz zawartością klatek z których są generowane. Taki sposób kodowania obrazu, noszący nazwę kompresji GOP, zapewnia znacznie mniejsze rozmiary plików wideo przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. (Rys. Brostat / Wikimedia Comons) W zależności od tego, w jakim celu eksportujemy materiał filmowy, powinniśmy nieco inaczej podchodzić do tego zadania. Celem eksportu ostatecznego jest uzyskanie dobrego jakościowego filmu przy możliwie jak najmniejszej objętości pliku. Użyteczne będą więc algorytmy kodujące (kodeki) obrazu oferujące dobry współczynnik kompresji, klatki kluczowe będą pojawiały się tam, gdzie to konieczne (w momencie znacznej zmiany wyświetlanego obrazu, np. między ujęciami, a w obrębie ujęć w określonych interwałach czasowych), co pozwoli znacząco zmniejszyć objętość pliku. Dźwięk również poddajemy kompresji. W przypadku eksportu materiału przeznaczonego do dalszej edycji będziemy postępowali inaczej. Zalecane wówczas jest użycie metod kompresji bezstratnej oraz takich, które umożliwiają kodowanie typu All-Intra (wszystkie klatki nagrania zawierają pełne informacje o obrazie, brak podziału na klatki kluczowe i różnicowe). Duże rozmiary plików nie stanowią wówczas problemu, ponieważ potrzebne są one tylko na etapie dalszego montażu i po zakończeniu pracy nad filmem i tak je usuniemy lub zarchiwizujemy. Obraz wideo poddawany wielokrotnej kompresji stratnej, podobnie jak fotografia cyfrowa zaczyna wyraźnie tracić na jakości. Jednak w przypadku zapisu wideo degradacja ta może być nawet bardziej widoczna, szczególnie w dynamicznych momentach filmu. Dlatego właśnie edycyjne kodeki wideo, takie jak HUFFYUV najczęściej dokonują kompresji bezstratnej. Alternatywnie, jeżeli z jakichś powodów nie możemy sobie pozwolić na generowanie dodatkowego materiału o tak wyśrubowanych parametrach, możemy posłużyć się zwyczajnymi metodami kompresji, ale o zmniejszonej odległości pomiędzy klatkami kluczowymi i parametrze bitrate większym od typowego. Nie kompresujemy też dźwięku, aby zapobiec nie tylko stracie jego jakości przy ponownej kompresji, ale też ewentualnych problemów przy montażu (niektóre programy montażowe wykazują tendencję do desynchronizowania obrazu ze skompresowaną ścieżką audio). Nie warto strzelać ponad bramkę Chyba każdy filmowiec chce, aby jego produkcje były jak najlepsze jakościowo. Obecnie jesteśmy świadkami powolnego zastępowania nagrań typu High Definition (720p i 1080p) znacznie bardziej szczegółowym formatem 4K (2160p) i niejeden z Was zapewne widziałby swoje produkcje w tym formacie. Tym bardziej, że odpowiednie predefiniowane ustawienia eksportowe można bez problemów znaleźć we wszystkich nowoczesnych programach montażowych – z Adobe Premiere Elements na czele. A jednak nie zawsze jest to gra warta świeczki. Przewidywany rozmiar niespełna 3-minutowego teledysku w formacie 4K nagranego z maksymalną jakością to prawie 4 gigabajty. Pod względem jakości nie będzie się on jednak różnił niczym od 300-megabajtowego pliku w formacie FullHD, ponieważ jakość wyjściowa materiału z którego zmontowano wideoklip jest właśnie taka. Cały problem sprowadza się do tego, że jakość zmontowanego filmu nigdy nie będzie lepsza od jakości materiału źródłowego. Do stworzenia filmu o jakości 4K potrzebne są nagrania do zmontowania zarejestrowane w tym formacie. Ale to nie wszystko: jeżeli bowiem podczas montażu skorzystaliście z takich technik jak cyfrowe panoramowanie, zoomowanie, czy choćby powiększanie wycinka obrazu to jakość tego fragmentu spada. Konsekwentnie wypadałoby więc cały projekt wyeksportować w rozdzielczości o jeden stopień niższej (np 720p przy materiale źródłowym 1080p), aby zachować spójność wizualną takiej produkcji. Niepotrzebne wyeksportowanie materiału w formacie lepszym niż zalecany nie da obrazu o lepszej jakości. Doprowadzi to tylko do niepotrzebnego przyrostu objętości pliku oraz większego zapotrzebowania na moc obliczeniową urządzenia, które będzie go odtwarzać. Dlatego nie warto przesadzać.

