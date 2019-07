Motyle upamiętniają siostrę pana młodego podczas ślubu. Najbardziej emocjonalne ujęcia jakie wykonałam – mówi fotografka ślubna.

Istnieje powszechne przekonanie, że nasi zmarli bliscy odwiedzają nas czasami pod postacią motyle” – mówi fotografka ślubna Jessica Manns. W tym przesądzie należy upatrywać uzasadnienia coraz większej popularności zjawiska wypuszczania motyli na uroczystościach takich jak wesela i pogrzeby. Owady te mają oddać pamięć nieżyjącym bliskim, symbolizować ich obecność, a rodzinie dać poczucie mistycznego spotkania z utraconymi krewnymi.



Jessica na jednym z ostatnich ślubów miała okazję doświadczyć i udokumentować memoriał z udziałem motyli "Pan młody kilka lat temu, podczas świąt Bożego Narodzenia, stracił swoją siostrę w wypadku samochodowym. Wraz z rodzicami postanowili uhonorować pamięć o swojej siostrze wypuszczając motyle podczas ceremonii ślubnej".

Fotografka uchwyciła w kadrze chwile, gdy wypuszczone motyle przylgnęły do ​​rodziny i towarzyszyły jej podczas całej ceremonii ślubnej. "Motyl, który usiadł na palcu ojca pana młodego, pozostał na nim przez całą ceremonię, a następnie poleciał na bukiet panny młodej. Kilka godzin później podczas przemówień inny motyl jakoś dostał się do stodoły, w której odbywało się wesele i wylądował na włosach panny młodej, gdzie pozostał do końca wszystkich przemówień. Te nierealne i symboliczne zdarzenia, to chyba najbardziej emocjonalna rzecz, jakiej byłam świadkiem na weselu - mówi Jessica Manns.

Wypuszczanie motyli

Usługi wypuszczenia motyli dotarły również do polski. Sprawdziliśmy przykładowe oferty: wypuszczenie 400 motyli to koszt od 11,50 zł za jednego motyla.

Fot. Jessica Manns

