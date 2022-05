Możesz zobaczyć, co Hubble fotografuje w czasie rzeczywistym

Kosmiczny Teleskop Hubble to jeden z najsłynniejszych aparatów na świecie i jest odpowiedzialny za dokonanie wielu przełomowych obserwacji - Nie ma w tym cienia przesady, gdy stwierdzi się, że zrewolucjonizował nasze postrzeganie wszechświata - a także samych ludzi. Nic więc dziwnego, że z tym narzędziem chciałoby pracować wielu naukowców na świecie. Chociaż nie jest to dane każdemu, to teraz każdy może przynajmniej sprawdzić, czemu w danej chwili przygląda się Kosmiczny Teleskop Hubble’a.



Bądź na bieżąco z najważniejszymi odkryciami i zdjęciami astronomicznymi Większość pasjonatów kosmosu dowiaduje się o obserwacjach Kosmicznego Teleskopu Hubble’a dopiero wtedy, gdy NASA bądź Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) udostępnia ich wyniki w swoich mediach społecznościowych, na blogach czy w publikacjach naukowych. Największym rozgłosem cieszą się opracowane i pokolorowane fotografie spektakularnych obiektów kosmicznych. Jednakże większość obserwacji nie zyskuje większego rozgłosu wśród opinii publicznej, co nie oznacza, że są niewarte uwagi. Teraz można mieć cały czas oko na to, nad czym pracuje Kosmiczny Teleskop Hubble’a.