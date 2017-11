Można już zgłaszać zdjęcia do Olympus Global Open Photo Contest 2017-18. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody

Ruszyła kolejna edycja międzynarodowego konkursu Olympus Global Open Photo Contest 2017-18, do którego swoje fotografie mogą zgłaszać zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Zgłoszenia można przesyłać do 26 lutego 2018 r. Mimo że organizatorem jest Olympus, nie ma ograniczeń co do używanego sprzętu – zdjęcia mogą być wykonane zarówno lustrzanką cyfrową, jak i smartfonem. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Rywalizacja będzie odbywać się w sześciu kategoriach (uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć w każdej z nich):