MS Paint w najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows 10 nie będzie już obecny domyślnie

Kilka dni temu Internet zmroziła nagła wiadomość: uwielbiany przez wielu (dlaczego - to wiedzą tylko oni) program graficzny Microsoft Paint miał po 32 latach istnienia odejść na zawsze do przeszłości wraz z jesienną aktualizacją systemu Windows 10. Wszystko wskazuje jednak na to, że tak się nie stanie. Microsoft ugiął się pod presją fanów i zamiast porzucić projekt zupełnie, przeniesie aplikację do sklepu Windows Store.

To było dla niektórych jak grom z jasnego nieba: planowana na jesień aktualizacja systemu Windows 10 o nazwie Fall Creators Update miała wśród wielu zmian wyeliminować z systemu program, którego pierwsza wersja pojawiła się w 1985 roku w systemie Windows 1.0 i od tego czasu pozostaje jednym ze stałych elementów "okienek". Jak się okazało, program ten zyskał sobie przez ten czas ogromne grono miłośników, którzy nie mieli zamiaru pogodzić się z tą stratą.