Multiekspozycja nieba Matta Molloya może składać się nawet z 1000 zdjęć

Fotograf Matt Molloy tworzy fotografie, które są inspirowane obrazami impresjonistycznymi. Na jego zdjęciach można zobaczyć bardzo specyficzne niebo, które powstaje na zasadzie łączenia ze sobą obrazów wykonanych za dnia i po zmroku. Dzięki temu podobnie jak obrazy malarzy z końca 1800 roku na jego zdjęciach widać rozmazane przejścia pomiędzy elementami obrazu i wyjątkowe kolory.



Multiekspozycja inspirowana impresjonizmem

Wszystko to, co znajduje się na ziemi jest oddane na tych zdjęciach w tradycyjny sposób. Podkreśla to nierealność scen, a jednocześnie akcentuje również urzekającą naturę nieba, które zawsze jest obecne w krajobrazie.