Multiekspozycje ukazujące relacje człowieka z naturą

Christoffer Relander łączy w swoich multiekspozycjach naturę i postacie ludzi - Wykorzystuje portrety kobiet i dziewcząt, aby ukazać silną więź pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Jego monochromatyczne prace przywodzą na myśl szkice botaników, a jednocześnie odnoszą się do pierwszych prac klasycznych fotografów z XIX wieku.



Jak zauważa Christoffer Relander nie zawsze takie możliwości niemal nieskończonej edycji i manipulacji przynoszą dobre efekty. Zdradza iż wielokrotnie zdarzyło mu się pójść o krok za daleko i zepsuć obiecujące projekty. To sprawia, że czasami praca na poziomie samego aparatu bywa ratunkiem, ale z drugiej strony ogranicza i powoduje presję, że efekty muszą się udać od razu.

Fiński fotograf, czerpiący doświadczenie nie tylko z robienia zdjęć, ale również z projektowania graficznego, zdradził, iż swoje zestawienia buduje w oparciu o podstawy kompozycji wykorzystywane podczas tworzenia grafik. "Obrazy natury dostosowane są po prostu do ogólnego nastroju. Chociaż punktem wyjścia są zasady kompozycji, to rzecz jasna opieram się na własnej intuicji, gdy efekt bierze górę nad zasadami" - zdradził Christoffer Relander.

