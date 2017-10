Museum of Modern Art w Nowym Jorku wyprzedaje kultowe fotografie ze swej kolekcji

Museum of Modern Art w Nowym Jorku miało ogromny wpływ na historię fotografii. To właśnie w tym miejscu w 1940 roku powstał pierwszy muzealny dział fotografii w USA. W MoMA były organizowane wystawy największych fotografów świata – Man Ray, Ansel Adams, Bernd i Hilla Becher, Robert Frank, Hiroshi Sugimoto czy Richard Avedon to tylko kilka wybranych postaci. Niektóre ekspozycje, takie jak np. Williama Egglestona z 1976 roku, wprowadzały rewolucję i powodowały zwrot w dziejach medium fotograficznego.

