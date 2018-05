Musiałam wyjść z mojej strefy komfortu – mówi wyróżniająca się fotografka mody Nicole Bentley

Aktorki, modelki, gwiazdy show-biznesu jednogłośnie stwierdzają, że stawanie przed obiektywem Nicole Bentley to zawsze wyjątkowe wydarzenie. Bohaterki zdjęć mówią o więzi i poczuciu bliskości, o intymnej atmosferze i wielkiej empatii fotografki. I rzeczywiście - to wszystko widzimy na modowych portretach Nicole Bentley, która tworzy szczere i naturalne zdjęcia (co nie zdarza się często we współczesnych kolorowych magazynach).

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię – te słowa Goethego to motto życiowe Nicole Bentley.