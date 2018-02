Muzeum selfie w Los Angeles - ma nie tylko bawić, ale również uczyć

Tommy Honton i Tair Mamedov postanowili stworzyć nietypowe muzeum, które jest poświęcone najpopularniejszemu typowi zdjęć na świecie czyli selfie. Zlokalizowane zostało w Los Angeles i przedstawia historię autoportretów od czasów prehistorycznych do 2016 roku, gdy Paris Hilton uznała, że to ona „wymyśliła” selfie.

W drugiej części muzeum znajdują się prace współczesnych artystów, które nawiązują do zjawiska selfie. "Bez mediów społecznościowych nie byłoby selfie. Takie zdjęcia można wykonywać polaroidem, ale to możliwość powszechnego udostępniania sprawia, że tak naprawdę ukształtowało się zjawisko selfie" stwierdził Honton.

Źródło: The Museum of Selfies

Jacqueline Kennedy. Źródło: The Museum of Selfies

Muzeum ma powierzchnię 8000 m² i jest zlokalizowane w dawnym domu handlowym. Obejmuje ona wątki takie jak m.in. autoportety wykonywane w XXI wieku, zdjęcia w lustrze Jacqueline Kennedy, selfie z jedzeniem publikowane na Instagramie i te wykonywane na dachach drapaczy chmur czy w łazienkach. Muzeum zostało podzielone na dwie sekcje. Pierwsza z nich obejmuje oś czasu, na której naniesione są autoportety od czasów malowideł jaskiniowych do tablicy na Facebooku i przednich aparatów smarfonów. W rozmowie z The Guardian Tommy Honton powiedział, że "chcieli w ten sposób pokazać, że wszystkie te elementy są komplementarną częścią rozwoju tego zjawiska".

