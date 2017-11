Muzykę i fotografię łączy kompozycja - zjawiskowe zdjęcia Larsa van de Goora

Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, jak wiele wspólnego fotografia może mieć z muzyką, powinien bez wątpienia przestudiować dokładnie twórczość pejzażową fotografa Larsa van de Goora. Wszystkim innym miłośnikom zdjęć krajobrazowych i w ogóle dobrej fotografii też to polecamy – można tu bowiem znaleźć jedne z najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych w formie i treści widoków, na jakie w ostatnim czasie udało nam się trafić. Ten utalentowany Holender w ciągu zaledwie 10 lat rozwijania swojej fotograficznej pasji osiągnął poziom, którego zdobycie wielu innym zajmuje pół życia.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Lars van de Goor jest holenderskim fotografem urodzonym w 1964 roku i specjalizującym się w fotografii krajobrazowej. Jak sam o sobie pisze, przyszedł na świat i wychowywał się na barce mieszkalnej na głębokiej prowincji, gdzie dorastając, praktycznie stał się częścią otaczającej go natury. To niewątpliwie wpłynęło na sposób postrzegania przez niego świata. Drugą jego inspiracją jest muzyka, która stanowiła również jego pierwszą wielką pasję, uzupełnioną w 2007 roku przez fotografię. Artysta twierdzi, że te dwie dziedziny sztuki znakomicie się uzupełniają, a tym, co je łączy, jest kompozycja.