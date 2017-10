Na czym polega przewaga zewnętrznej lampy błyskowej nad wbudowaną?

Zarówno doświadczeni, jak i początkujący fotografowie podczas fotografowania innych ludzi korzystają ze światła błyskowego. Ci pierwsi wykorzystują w tym celu lampy błyskowe będące niezależnymi od ich aparatów urządzeniami, natomiast ci drudzy często korzystają z usług fleszy wbudowanych w ich aparaty. Ci ostatni szybko zauważają też, że ich zdjęcia znacząco odbiegają pod względem poziomu od wykonywanych przez ich bardziej zaawansowanych kolegów. Nie zawsze jednak utożsamiają przyczyny tej różnicy w stosowanym rodzaju oświetlenia, a bardzo często to właśnie jest podstawowa różnica.

Lampa błyskowa to nieodzowny atrybut fotografa portretowego. Nawet jeżeli nie pracuje się w studiu, to dobry flesz służy nieocenioną pomocą podczas wielu sesji. Niestety najbardziej rozpowszechnione źródło światła tego typu, czyli palnik wbudowany w nasz aparat jest jednocześnie najgorszym z nich. Praktycznie dowolny, najtańszy nawet model zewnętrznej lampy błyskowej w praktyce okazuje się bez porównania lepszy od tego, czym dysponuje nawet bardzo drogi korpus lustrzanki, czy bezlusterkowca. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na najbardziej zaawansowane modele aparatów cyfrowych w ofertach praktycznie wszystkich producentów. Zdecydowana większość z nich w ogóle nie ma wbudowanych fleszy.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem